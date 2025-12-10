Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

CSGT Hà Nội mở đường, hỗ trợ xe chở sản phụ đến bệnh viện an toàn

Thanh Hà
TPO - Sáng 10/12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã kịp thời dẫn đường, hỗ trợ đưa một sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

csgt.jpg

Theo đó, khoảng 9h20 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT đường bộ số 14 do Trung tá Tạ Quang Hùng làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Vành đai 3 với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Trần Văn H. (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Anh H. cho biết vợ mình là chị Phạm Thị T. (SN 1999) đang di chuyển bằng xe taxi công nghệ đến bệnh viện thì chuyển dạ, cần được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (xã Đông Ngạc, Hà Nội) gấp.

Xác định đây là tình huống khẩn cấp, tổ công tác lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở sản phụ.

Trong suốt quá trình di chuyển, lực lượng CSGT trên tuyến đã phối hợp tạo điều kiện để phương tiện lưu thông nhanh nhất, bảo đảm an toàn.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, sản phụ được các y bác sĩ tiếp nhận cấp cứu ngay và sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông.

Sau khi vợ được đưa đến bệnh viện an toàn, anh Trần Văn H. đã liên hệ, gửi thư cảm ơn tổ công tác vì sự hỗ trợ tận tình.

