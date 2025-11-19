CSGT Hà Nội cùng người dân khống chế đối tượng cướp xe máy của nữ sinh

TPO - Chiều 18/11, trong khi đang làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút Phương Mai - Giải Phóng, một cán bộ CSGT Hà Nội đã kịp thời phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng cướp xe máy của một nữ sinh.

Đối tượng T.

Khoảng 17h ngày 18/11, trung tá Nguyễn Hồng Quang, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 – Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại nút Phương Mai – Giải Phóng (địa bàn phường Bạch Mai), thì nghe tiếng người dân hô hoán “cướp”.

Quan sát thấy một đối tượng mặc áo mưa điều khiển xe máy chạy tốc độ cao về hướng nút giao, trung tá Quang đã nhanh chóng dừng một số phương tiện tạo vật cản, đồng thời trực tiếp khống chế đối tượng nghi vấn.

Làm rõ ban đầu, đối tượng khai nhận vừa cướp chiếc xe máy BKS 29BF-134.xx tại khu vực chân cầu đi bộ trước số 185 Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai. Ngay sau đó, Trung tá Quang đã phối hợp người dân và Công an phường Bạch Mai đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đinh Ngọc T (SN 1980, trú tại Hà Nội, có 2 tiền án liên quan đến ma túy).

T cùng tang vật thu giữ.

Chị P.T.V (chủ sở hữu chiếc xe) cho biết khi đang để xe trên phố Trần Đại Nghĩa, chìa khóa còn cắm ở ổ khóa, đối tượng đến hỏi chuyện rồi bất ngờ nhảy lên xe phóng đi.

Chị V cố giữ lại nhưng không được và đã hô hoán người dân hỗ trợ truy đuổi. Khi đến khu vực Phương Mai - Giải Phóng, đối tượng bị CSGT bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.