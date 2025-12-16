Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt quả tang 18 đối tượng nam nữ 'sát phạt' tại quán cà phê ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế phối hợp Công an xã Đan Điền bất ngờ kiểm tra một quán cà phê, phát hiện nhóm 18 đối tượng nam nữ có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền (Huế) bắt quả tang 18 đối tượng nam nữ có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

danh-bac-4.jpg
Hiện trường "sát phạt﻿" của 18 đối tượng nam nữ.

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê “K+68” tại thôn Đức Trọng, xã Đan Điền, do Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1992, trú tại thôn Nam Dương, xã Đan Điền) làm chủ.

danh-bac-1.jpg
18 con bạc tại cơ quan công an.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhóm 18 đối tượng nam nữ tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

danh-bac-2.jpg
danh-bac-3.jpg
Công an lấy lời khai những người tham gia đánh bạc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ số tiền dùng để đánh bạc hơn 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngọc Văn
#Cảnh sát hình sự #Công an TP Huế #bắt quả tang #quán cà phê #đánh bạc #đối tượng nam nữ #con bạc #sát phạt #xã Đan Điền

