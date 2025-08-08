Nhóm nhân viên y tế, điện lực rủ nhau ra quán cà phê sát phạt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chung gọi điện rủ hai đồng nghiệp làm ở Trung tâm Y tế Chư Sê và Chinh (nhân viên Điện lực Chư Sê) đến quán cà phê, sau đó đánh phỏm thắng thua bằng tiền mặt.

3 đối tượng trong vụ án làm ở Trung tâm Y tế Chư Sê.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi "Đánh bạc".

Theo thông tin ban đầu, trưa 27/7, Nguyễn Anh Chung (SN 1983, nhân viên Trung tâm Y tế Chư Sê) gọi điện rủ hai đồng nghiệp là Nguyễn Văn Phúc (SN 1983, trú thôn 2), Phạm Tấn Lộc (SN 1982, trú thôn Greo Sek), cùng Phạm Hoàng Chinh (SN 1982, nhân viên Điện lực Chư Sê) đến uống cà phê ở tổ 5 (xã Chư Sê).

Khoảng 13h30 cùng ngày, Chung rủ Chinh, Phúc, Lộc đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền mặt. Sau đó, cả 4 đối tượng vào phòng ngủ của chủ quán cà phê để tụ tập đánh bạc.

Đến 15h50 phút cùng ngày, Công an xã Chư Sê đã bắt quả tang hành vi đánh bạc của các đối tượng, thu giữ hơn 5,3 triệu đồng trên chiếu bạc.

Tiền Lê
