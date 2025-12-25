Nữ nhân viên bưu điện lĩnh 18 năm tù vì lừa dân gửi tiết kiệm rồi chiếm đoạt

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ An (SN 1981, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù vì tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng mức hình phạt 18 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ An tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mỹ An làm việc trong ngành bưu điện nhiều năm. Từ năm 2017-2023, An được bố trí làm nhiệm vụ tại Bưu điện huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (cũ).

Quá trình công tác, An tiếp xúc trực tiếp với người dân gửi tiền tiết kiệm, tạo được lòng tin. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, vay mượn nhiều nơi và mất khả năng chi trả, An nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ và tiêu xài. An khai nhận, khi nhận tiền khách hàng gửi tiết kiệm, An yêu cầu họ ký khống vào phiếu yêu cầu gửi tiền, với khách hàng mới phải cung cấp giấy tờ cá nhân để lấy thông tin.

Sau đó, An điền số tiền vào phiếu thấp hơn so với số tiền khách hàng gửi tiết kiệm, đồng thời nhập thông tin vào hệ thống ngân hàng và thông báo cho kiểm soát viên phê duyệt. Nếu kiểm soát viên nghi ngờ và kiểm chứng thông tin, An nói dối đã in sổ tiết kiệm và giao cho khách hàng.

Ngoài ra, lợi dụng lúc kiểm soát viên đi vắng, An còn giả chữ ký và lén lút lấy con dấu của ngân hàng đóng vào sổ tiết kiệm rồi giao cho khách hàng. Có thời điểm, An còn được phân công làm kiểm soát viên, trực tiếp giữ con dấu của ngân hàng. Lợi dụng vị trí này, An tiếp tục nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng bằng các thủ đoạn tương tự.

Đối với những nhân viên giao dịch mới, chưa nắm vững quy trình nghiệp vụ, An lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm để làm sai lệch thông tin, ký tên, đóng dấu ngân hàng và giao sổ tiết kiệm giả cho khách hàng, qua đó chiếm đoạt tiền.

Trong thời gian làm việc tại Bưu cục 3 - Khu công nghiệp Giao Long, dù được phép vận động gửi tiền tiết kiệm nhưng theo quy định nghiệp vụ thì An không được nhận tiền và làm hồ sơ. Dù vậy, khi có khách hàng mới hoặc khách gửi thêm tiền, An đến Bưu điện huyện Châu Thành làm thủ tục mở tài khoản để lấy phôi sổ tiết kiệm hoặc scan màu mặt trước sổ tiết kiệm có số seri, mặt sau in thông tin khách hàng phù hợp số tiền gửi. Đồng thời, giả chữ ký của giao dịch viên và kiểm soát viên, đóng dấu của bưu điện hoặc ngân hàng vào sổ tiết kiệm rồi giao cho khách hàng.

Tổng số tiền An chiếm đoạt của người gửi tiết kiệm hơn 12 tỷ đồng.

Trong các bị hại, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, tiền tích góp nhiều năm gửi tiết kiệm, có người nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng số tiền lớn đem gửi tiết kiệm cũng bị An dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt, trong đó có cả cô ruột An.