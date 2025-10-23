Vĩnh Long tiếp nhận nạn nhân bị lừa đảo sang Campuchia làm ‘việc nhẹ, lương cao’

TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp tiếp nhận 5 người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh bị lực lượng chức năng Campuchia trục xuất. Những người này sang nước bạn tìm 'việc nhẹ, lương cao', và bị bán vào các cơ sở lừa đảo trên mạng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận, những người này được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long để xác minh nhân thân, lai lịch và các thông tin liên quan.

Cơ quan chức năng tiếp nhận bàn giao công dân tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang.

Qua làm việc, các công dân cho biết, thấy thông tin tuyển dụng lao động làm việc ở nước ngoài trên các trang mạng xã hội nên liên hệ, sau đó được các đối tượng dùng xe ôtô đưa sang Campuchia lừa bán vào trung tâm lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua đã tiếp nhận nhiều công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh vì thiếu hiểu biết, tin theo những lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài, sau đó bị sập bẫy bởi những thông tin này. Sau khi sang Campuchia, các nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến, tổ chức lừa đảo công nghệ cao. Nhiều trường hợp bị giam lỏng, cưỡng ép thực hiện các hành vi gọi điện thoại lừa đảo, nếu không thực hiện sẽ bị họ đánh đập, bỏ đói.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài, không cần trình độ. Nếu có nhu cầu việc làm, nên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín. Khi phát hiện người nào có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh sang nước ngoài lao động trái phép, cần nhanh chóng báo với công an địa phương để ngăn chặn, xử lý kịp thời.