Người phụ nữ bị 'bắt cóc online', ép vào phóng kín hơn 1 ngày

TPO - Trong suốt hơn 1 ngày, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị ép vào phòng kín, cắm sạc điện thoại để luôn trong tầm giám sát của nhóm đối tượng lừa đảo.

Ngày 16/10, Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 14h30 ngày 14/10, bà N.T.H (trú tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên) nhận được cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cán bộ tên là Tuấn hiện đang công tác tại Công an xã Cẩm Xuyên.

Cuộc gọi thông báo cá nhân của bà đã bị lộ thông tin và đang được một người khác sử dụng để kêu gọi từ thiện.

Cán bộ công an giải thích cho bà H. hiểu khi bị lừa đảo.

Các đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo sợ, yêu cầu bà H. vào phòng kín, không cho ai biết, cắm sạc điện thoại để luôn trong tầm giám sát và bấm vào các đường link lạ.

Sau đó, một cuộc gọi khác giả danh cán bộ Công an thành phố Hà Nội yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân để "làm đơn trình báo".

Trong suốt từ ngày 14-15/10, các đối tượng liên tục gọi điện, ép buộc bà H. thực hiện các yêu cầu trong sự sợ hãi.

Đến chiều 15/10, nghi vấn bị lừa đảo, bà H. đã đến Công an xã Cẩm Xuyên để trình báo.

Tại đây, các cán bộ công an đã kịp thời giải thích, trấn an tâm lý và xác định đây là thủ đoạn mạo danh cán bộ công an để “bắt cóc online”, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.