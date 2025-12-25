Công an Quảng Trị phá chuyên án ‘cát lậu’ quy mô lớn

TPO - Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công một chuyên án khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn trên địa bàn.

Hai đối tượng liên quan là PMĐ (SN 1966) và NTL (SN 1965), cùng trú tại thôn Khương Hà 2, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra xác định, hai đối tượng này đã lợi dụng hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường ngoài phạm vi cho phép.

Bãi tập kết "cát lậu" của 2 đối tượng trong chuyên án.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện lượng cát tập kết tại hai bãi với khối lượng khoảng 4.585 m³. Ngoài ra, hai đối tượng còn khai nhận đã xuất bán trước đó khoảng 1.000 m³ cát khai thác trái phép. Tổng khối lượng cát vi phạm ước tính khoảng 5.585 m³, với trị giá ban đầu hơn 1,117 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của hai đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.