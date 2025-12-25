Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Quảng Trị phá chuyên án ‘cát lậu’ quy mô lớn

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công một chuyên án khai thác khoáng sản trái phép với quy mô lớn trên địa bàn.

Hai đối tượng liên quan là PMĐ (SN 1966) và NTL (SN 1965), cùng trú tại thôn Khương Hà 2, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. Qua điều tra xác định, hai đối tượng này đã lợi dụng hoạt động khai thác cát được cấp phép của Công ty Minh Đức để thực hiện hành vi khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường ngoài phạm vi cho phép.

tran-khoi-20251225140957.jpg
Bãi tập kết "cát lậu" của 2 đối tượng trong chuyên án.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện lượng cát tập kết tại hai bãi với khối lượng khoảng 4.585 m³. Ngoài ra, hai đối tượng còn khai nhận đã xuất bán trước đó khoảng 1.000 m³ cát khai thác trái phép. Tổng khối lượng cát vi phạm ước tính khoảng 5.585 m³, với trị giá ban đầu hơn 1,117 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của hai đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
#khai thác cát #cát lậu #khoáng sản #vi phạm khai thác tài nguyên #Công an Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục