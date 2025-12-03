Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổ chức khai thác cát trái phép, một giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị bắt

Hoài Văn
TPO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Văn Đức Quý, Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về nguyên cứu thăm dò khai thác tài nguyên”.

Sáng 3/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa bắt tạm giam Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

c676306fc5214a7f1330-2637.jpg
Công an khởi tố, bắt tạm giam Văn Đức Quý. Ảnh CA

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Quý đã tổ chức cho nhân viên khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Vàng, xã Ba (nay là xã Đông Giang) và bán ra thị trường hơn 640m³ cát, thu lợi hàng chục triệu đồng. Mặc dù đã bị UBND huyện Đông Giang xử phạt hành chính, Quý vẫn cố tình tái phạm.

Trước đó, ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đức Quý về tội trên và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Đến ngày 29/11, Công an xã Sông Vàng kiểm tra, phát hiện Phạm Hồng Quang – nhân viên Công ty TNHH Quý Sự – đang điều khiển máy đào múc cát trái phép cho xe tải 43C-071.78 và 92C-130.29. Các tài xế liên quan đều khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển cát theo chỉ đạo trực tiếp của Văn Đức Quý.

Tại cơ quan Công an, Văn Đức Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
