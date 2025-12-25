Cần Thơ khai trương bến tàu du lịch 30 tỷ đồng dịp lễ hội sông nước

Nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội văn hóa sông nước 2025, bến tàu du lịch tại phường Ninh Kiều vừa chính thức đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng để phục vụ du khách khám phá sông nước miền Tây.

Khách trải nghiệm sông nước trên tàu du lịch tại TP Cần Thơ.

Trong chuỗi hoạt động lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ 2025, Công ty TNHH MTV XD - TM - SX Tân Đại Phong (Công ty Tân Đại Phong) khai trương bến tàu du lịch tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ vào tối 24/12.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Tân Đại Phong, UBND phường Ninh Kiều có công văn chấp thuận cho bến tàu du lịch Tân Đại Phong được đưa vào hoạt động vào ngày 10/12. Bến tàu du lịch được định hướng trở thành điểm kết nối các tour tuyến du lịch sông nước, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa bản địa góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với TP. Cần Thơ.

Hiện tại, doanh nghiệp đầu tư 18 phương tiện cùng với hệ thống bến cảng, trạm sạc, nhà chờ… với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. Giai đoạn 2, doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm tàu từ 25 khách đến 96 khách phục vụ cho khách tham quan xa trung tâm TP. Cần Thơ như khu du lịch sinh thái miệt vườn Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ) nay thuộc TP. Cần Thơ.

Việc đưa bến tàu du lịch vào hoạt động trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng sông nước, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương; đồng thời là không gian kết nối các tour tham quan đặc trưng của Cần Thơ như: chợ nổi, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực miền sông nước. Qua đó, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho ngành du lịch thành phố, kết nối các tour tuyến du lịch sông nước, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với các giá trị văn hóa bản địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp giữ chân du khách, tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với Cần Thơ.

Ông Phạm Văn Đồng – Chủ tịch UBND phường Ninh Kiều cho rằng, thông qua việc tổ chức hoạt động đưa đón du khách tại bến, mô hình này góp phần hỗ trợ công tác phối hợp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý phương tiện, kiểm tra điều kiện hoạt động; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác du lịch trên sông.

Bên cạnh đó, một số phương tiện tham gia khai thác du lịch đường thủy đã được doanh nghiệp quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, trang bị các thiết bị an toàn cần thiết theo quy định, từng bước nâng cao điều kiện kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình tham quan, trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.