Đắk Lắk: Khách Tây mê mẩn cà phê 'từ vườn đến ly'

TPO - Dưới cái nắng vàng rực rỡ của đại ngàn Tây Nguyên, nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú khi được tự tay hái quả chín, rang xay và thưởng thức ly cà phê đặc sản. Đây được xem là "chìa khóa vàng" để nâng tầm thương hiệu và đưa cà phê Việt vươn ra thế giới.

Thời gian qua, một nông trại ở xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm đến "gây sốt" với khách du lịch quốc tế. Tại đây, mô hình nông nghiệp bền vững kết hợp du lịch trải nghiệm cà phê đặc sản đang mở ra một cái nhìn hoàn toàn mới về ngành nông sản địa phương.

Dưới những tán cây xanh mướt, du khách không chỉ tham quan quy trình trồng trọt thân thiện với môi trường mà còn được trực tiếp tham gia vào khâu thu hoạch. Nhiều người tỏ ra hào hứng khi được hướng dẫn cách chọn lọc và hái những quả cà phê chín mọng - yếu tố then chốt quyết định phẩm cấp của cà phê đặc sản.

Vị du khách người Thổ Nhĩ Kỳ thích thú được trải nghiệm hái cà phê.

Không chỉ dừng lại ở việc hái quả, khách du lịch còn được dấn thân vào "cuộc chơi" của hương vị qua các công đoạn chế biến thủ công: từ phơi, rang đến xay hạt ngay tại nông trại. Mỗi bước đi trong quy trình đều khơi gợi sự tò mò và phấn khích, giúp họ thấu hiểu hành trình nhọc nhằn nhưng đầy nghệ thuật để tạo nên một tách cà phê nguyên chất.

Đại diện nông trại chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ bán cà phê mà bán cả câu chuyện phía sau hạt cà phê. Việc kết hợp sản xuất đặc sản với du lịch trải nghiệm không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho nông hộ.”

Vị khách nước ngoài mê mẩn hương vị cà phê nguyên chất, đậm vị tại Nông trại.

Mô hình này không chỉ thu hút khách Tây mà còn góp phần thay đổi tư duy canh tác truyền thống. Người nông dân dần chuyển sang canh tác bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường để tiếp cận trực tiếp với thị trường quốc tế cao cấp.

Khi được tận mắt chứng kiến và tự tay làm nên thành phẩm, du khách thêm trân trọng công sức của người nông dân và sẵn sàng chi trả mức giá xứng đáng cho chất lượng. Việc thưởng thức ly cà phê do chính mình pha chế với hương vị nguyên bản của đất trời Tây Nguyên đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng bạn bè quốc tế.

Mô hình nông trại bền vững kết hợp du lịch được kỳ vọng sẽ là hướng đi đột phá, giúp cà phê đặc sản Đắk Lắk khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ cà phê thế giới trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Tiền Phong ghi nhận:

Du khách được hướng dẫn cách hái cà phê chín đỏ - yếu tố tiên quyết cho dòng cà phê đặc sản.

Vị khách người Thổ Nhĩ Kỳ thích thú cảm giác được tận tay hái những quả cà phê chín đỏ.

Cà phê sau khi lên men được phơi trên giàn cao ráo, đảm bảo sự đồng nhất và sạch sẽ tuyệt đối.