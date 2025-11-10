Nữ đoàn viên Công đoàn gieo 'mầm xanh' tri thức từ những nghiên cứu vì nông nghiệp bền vững

Hơn 26 năm gắn bó với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Minh – giảng viên Khoa Tài nguyên và Môi trường – không chỉ là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên mà còn là nhà khoa học nữ bền bỉ, sáng tạo, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất. Những công trình của chị đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Ngay từ khi bắt đầu công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 1998, PGS.TS Nguyễn Thị Minh đã xác định con đường giảng dạy phải luôn gắn liền với nghiên cứu và thực tiễn. Hơn hai thập kỷ qua, chị không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, khuyến khích sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, chủ động nghiên cứu khoa học.

Từ những nghiên cứu vi sinh nhỏ bé, PGS.TS Nguyễn Thị Minh đã tạo ra những giải pháp lớn cho nông nghiệp sạch – hành trình hơn 20 năm của một người phụ nữ mang trong mình ước mơ “xanh hóa” đất lành Việt Nam - Ảnh: NVCC.

Trong hơn 26 năm công tác, chị đã hướng dẫn thành công 163 sinh viên và 16 học viên cao học, tham gia phản biện hàng chục luận án tiến sĩ, đồng thời biên soạn 2 sách chuyên khảo, 1 giáo trình và 4 tài liệu phục vụ đào tạo. Với chị, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là truyền cảm hứng để học trò dấn thân và sáng tạo.

Song song với giảng dạy, PGS.TS Nguyễn Thị Minh đặc biệt đam mê nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Chị đã chủ trì 11 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tham gia chính trong 24 đề tài và dự án, nhiều công trình mang giá trị ứng dụng thực tiễn cao.

Tiêu biểu là chế phẩm vi sinh Vnua-MiosV do chị nghiên cứu, giúp xử lý hiệu quả chất thải chăn nuôi – giảm tới 95% mùi hôi, rút ngắn thời gian ủ phân từ 45 xuống 30 ngày, giúp người dân làm lợi hơn 228 triệu đồng khi áp dụng tại Hưng Yên.

Một công trình khác – giải pháp tái tạo thảm thực vật bằng công nghệ sinh học, được cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 1752 năm 2018, đã giúp phục hồi đất dốc, cải thiện môi trường, tạo cảnh quan sinh thái. Giá thành chế phẩm chỉ bằng 1/4 so với hàng ngoại, mang lại lợi ích kinh tế hơn 5,8 tỷ đồng.

Không dừng lại ở phòng thí nghiệm, chị còn tiên phong trong xử lý xác động vật bằng công nghệ enzyme vi sinh, biến nguồn thải thành đạm thủy phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Giải pháp này giúp xử lý triệt để ô nhiễm và mang lại lợi ích hơn 3,2 tỷ đồng, được Cục Thú y – Bộ NN&PTNT công nhận, khuyến khích nhân rộng trên toàn quốc.

Những nghiên cứu đó đã góp phần thúc đẩy xu hướng nông nghiệp sinh thái – hữu cơ – tuần hoàn tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tấm gương nữ trí thức năng động, sáng tạo, trách nhiệm

Không chỉ là nhà khoa học giàu sáng kiến, PGS.TS Nguyễn Thị Minh còn là đoàn viên công đoàn năng động, luôn tích cực trong các phong trào của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ở vai trò phụ trách nhóm công đoàn viên của Khoa Tài nguyên và Môi trường, chị không chỉ khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến đồng nghiệp.

Chị thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi truyền thống do Công đoàn Học viện tổ chức. Từ giải Nhất cuộc thi nấu ăn “Một nửa yêu thương”, giải Nhất hội thi “Gói bánh chưng – bày mâm cỗ ngày Tết”, đến giải Nhì hội thi cắm hoa 8/3, chị luôn mang đến không khí vui tươi, gắn kết và sáng tạo. Với chị, những hoạt động ấy không chỉ là phong trào mà là sợi dây nối kết tình đồng nghiệp, giúp mỗi người thêm yêu nghề và gắn bó với tổ chức.

Ba năm liên tiếp (2020–2022), chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 3 Bằng Lao động sáng tạo, ghi nhận giá trị làm lợi hơn 6,5 tỷ đồng. Năm 2021, chị được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Tính đến nay, chị đã sở hữu 9 sáng chế, 2 tiến bộ kỹ thuật, 1 sản phẩm được cấp phép lưu hành và hơn 40 công trình công bố trong và ngoài nước.

Không chỉ nghiên cứu, chị còn đóng vai trò kết nối doanh nghiệp và nông dân, chuyển giao công nghệ đến nhiều đơn vị như Công ty Cổ phần Vi sinh Việt Nam, Công ty Mặt Trời Đỏ, Tập đoàn Kagri, HTX hữu cơ Vân Hồ – Sơn La... giúp hình thành nhiều mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thân thiện môi trường, mang lại sinh kế bền vững cho người dân.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là hình ảnh người phụ nữ giản dị, kiên trì và nhân hậu – người đã dành trọn tâm huyết cho khoa học, cho thế hệ trẻ và cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.