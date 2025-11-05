Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đạt doanh thu tối thiểu 32.007 tỷ đồng trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn chuyển mình quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập. Trong 10 tháng đầu năm, dù chịu tác động của thời tiết cực đoan và nhiều khó khăn khách quan, Tập đoàn vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với cùng kỳ 2024.

Ngày 5/11, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên chuyên trách nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, ông Trương Minh Trung và bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức Thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách của Tập đoàn

Năm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2025. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Xem xét, miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường VRG năm 2025

Đồng thời, Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung mang tính định hướng cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Công Kha - Chủ tịch HĐQT VRG nêu rõ: “Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Tập đoàn trong thời gian tới, với mục tiêu chung là nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông”.

Theo ông Trần Công Kha, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn chuyển mình quan trọng của VRG trên hành trình phát triển bền vững và hội nhập. Trong 10 tháng đầu năm, dù chịu tác động của thời tiết cực đoan và nhiều khó khăn khách quan, Tập đoàn vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận đều vượt so với cùng kỳ 2024.

Ông Trần Công Kha - Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu khai mạc Đại hội.

Kết quả 10 tháng năm 2025, doanh thu hợp nhất ước đạt 25.888 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.420 tỷ đồng, bằng 109,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 5.367 tỷ đồng, bằng 107,9% kế hoạch năm. Doanh thu riêng Công ty mẹ - Tập đoàn ước đạt 5.440 tỷ đồng, bằng 95,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước/sau thuế của riêng Công ty mẹ - Tập đoàn ước đạt 2.698 tỷ đồng, bằng 109,9% kế hoạch năm 2025.

Các chỉ tiêu tài chính về doanh thu, lợi nhuận riêng và hợp nhất đều cao hơn so với thực hiện cùng kỳ 2024, chủ yếu nhờ giá bán mủ cao su tăng. Lợi nhuận trước thuế đến nay đã vượt so với kế hoạch năm 2025 được Bộ Tài chính thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn được bảo toàn và phát triển. Các cân đối tài chính lớn được đảm bảo và VRG đã chuẩn bị đủ nguồn lực để thanh toán cổ tức 4% vốn điều lệ, tương đương 1.600 tỷ đồng cho cổ đông theo kế hoạch.

Đặt nhiều mục tiêu phát triển cao

Trong bối cảnh giá bán mủ cao su duy trì ở mức cao nhất kể từ năm 2014 (ước bình quân 47 – 47,5 triệu đồng/tấn), kết quả trên thể hiện năng lực điều hành hiệu quả, khả năng thích ứng nhanh và bản lĩnh vượt khó của Tập đoàn.

Đồng thời, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa quản trị, xây dựng mô hình doanh nghiệp hiện đại, minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm xã hội cao.

Tập đoàn đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất tối thiểu 32.007 tỷ đồng, bằng 103,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 6.929 tỷ đồng, bằng 118,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 5.682 tỷ đồng, bằng 114,2% kế hoạch năm. Doanh thu riêng Công ty mẹ - Tập đoàn dự kiến đạt 5.819 tỷ đồng, bằng 102,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước/sau thuế của riêng Công ty mẹ - Tập đoàn dự kiến đạt 2.770 tỷ đồng, bằng 112,8% kế hoạch năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, VRG tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp: Tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả đầu tư tại các đơn vị thành viên; Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị minh bạch và tái cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tập đoàn phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa nguồn thu – đặc biệt trong lĩnh vực khu công nghiệp, chế biến gỗ và năng lượng; mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển khách hàng lớn và kênh thương mại điện tử. Ngoài ra, VRG còn tăng cường ứng dụng công nghệ và triển khai mô hình “sản xuất xanh – phát thải thấp – kinh tế tuần hoàn”, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

ông Nguyễn Quế Dương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính phát biểu

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quế Dương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Quế Dương cho biết, 2026 sẽ là năm bản lề trong quá trình thực hiện các định hướng tăng trưởng và phát triển bền vững của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp Nhà nước nói riêng.

Theo ông Dương, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ông Nguyễn Quế Dương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính và lãnh đạo VRG tặng hoa 2 thành viên HĐQT, Kiểm soát viên chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát

Trong bức tranh đó, VRG được xác định là tập đoàn kinh tế lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Bộ Tài chính tin tưởng, với chiến lược phát triển phù hợp, VRG sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong chuỗi giá trị ngành cao su, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam.