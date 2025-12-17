Giá vàng rơi khỏi đỉnh lịch sử

TPO - Sáng nay (17/12) giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 155 triệu đồng/lượng sau khi liên tục lập kỷ lục. Vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 800.000 - hơn 3 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 153,6 - 155,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,6 triệu/lượng cả hai chiều so với sáng qua. Như vậy, sau 2 ngày tăng lên đỉnh, giá vàng miếng quay đầu giảm.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng hạ giá loại vàng này về mức 155,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn trơn tại SJC cũng hạ 1,7 triệu đồng/lượng còn 149,9 - 152,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm giá mua bán nhẫn trơn xuống 151,5 - 154,5 triệu/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI báo giá quanh 151 - 154 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.308 USD/ounce, tăng 2 USD so với sáng qua.

Năm nay, vàng thế giới đã 50 lần lập đỉnh mới, với mức sinh lời trên 60%. Động lực tăng giá đến từ bất ổn địa chính trị leo thang và sự suy yếu của đồng USD. Nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương đều tăng tỷ trọng nắm giữ vàng, nhằm đa dạng hóa danh mục và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Nhiều dự đoán, năm 2026, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh và phá kỷ lục.

Giá vàng trong nước bám sát giá thế giới nhưng khoảng cách vẫn nới rộng trên 20 triệu đồng/lượng. Nếu không tăng nguồn cung, mức chênh lệch này khó thu hẹp.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.141 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Vietcombank, BIDV, Agribank niêm yết giá USD ở mức 26.118 - 26.398 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.242 - 27.372 đồng/USD (mua - bán).