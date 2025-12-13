Giá vàng SJC tăng cao chưa từng có

TPO - Sáng nay (13/12), giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên mức kỷ lục mới trên 156 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 154,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng nhiều doanh nghiệp niêm yết chênh lệch giá mua vào - bán ra khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng 153,3 - 156,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra; Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 154,8 - 156,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC tăng rất mạnh.

Đây là mức tăng kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Trước đó, bất chấp giá vàng thế giới tăng, giá vàng miếng đi ngược chiều. Tuy nhiên, thời điểm này, giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.300 USD/ounce, tăng 24 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 136 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.148 đồng/USD, giảm 6 đồng so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.135 - 26.405 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 27.520 - 27.620 đồng/USD (mua - bán).