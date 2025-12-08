Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng đi lên, giá bạc rơi khỏi đỉnh

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 8/12, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và giới đầu tư gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này. Giá bạc quay đầu giảm 0,4%, xuống 58,06 USD/ounce, sau khi lập đỉnh mới 59,32 USD cuối tuần trước.

Theo dữ liệu sáng 8/12, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 4.212,70 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ giữ ở mức 4.241,30 USD/ounce.

Đồng USD giảm nhẹ, dao động gần mức thấp nhất trong một tháng ghi nhận đầu tháng 12, qua đó giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade - cho biết dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) mới công bố “không tạo ra cú sốc nào”, giữ nguyên kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này. “Kỳ vọng về điều kiện tiền tệ nới lỏng đang nâng đỡ giá vàng, trong khi khả năng Fed hạ lãi suất cũng góp phần kìm hãm sức mạnh của đồng USD”, ông nhận định.

fe9783dd4f0d505876293687131b368d-11zon.jpg
Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 8/12. Ảnh: ABC News.

Những phát biểu mang xu hướng “ôn hòa” từ nhiều quan chức Fed gần đây càng củng cố kỳ vọng về chính sách nới lỏng. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang đặt cược khoảng 88% khả năng Fed sẽ hạ 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 9-10/12.

Trong khi vàng hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp, giá bạc lại quay đầu giảm 0,4%, xuống 58,06 USD/ounce, sau khi lập đỉnh mới 59,32 USD cuối tuần trước. Tuy nhiên, kim loại này vẫn tăng hơn 100% từ đầu năm đến nay. Bạc tiếp tục được đánh giá là còn dư địa tăng giá do nhu cầu công nghiệp mạnh và kỳ vọng nguồn cung sẽ thiếu hụt đến năm 2026.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạch kim tăng 0,7%, lên 1.653 USD/ounce, trong khi palladium giảm nhẹ 0,1%, xuống 1.455,97 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #giá vàng #giá vàng thế giới #giá vàng thế giới tăng #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục