Kinh tế

Google News

Giá bạc tăng cao chưa từng có

Hồng Nhung

TPO - Giá bạc tăng mạnh 2,6% lên 58,59 USD/ounce và tăng 4% trong tuần, sau khi lập kỷ lục mới 59,32 USD/ounce. Bạc đang đi theo xu hướng tăng của vàng, đồng thời hưởng lợi từ sự thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu lớn trong lĩnh vực điện hóa.

Sáng 6/12, giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.212,16 USD/ounce. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang hướng đến mức giảm 0,4% trong tuần. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 2 đóng cửa đi ngang ở mức 4.243 USD/ounce.

Ông Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities - nhận định thị trường đang ngày càng tin tưởng vào khả năng Fed giảm lãi suất, khiến đồng USD suy yếu và qua đó hỗ trợ vàng tăng giá.

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy chỉ số giá PCE lõi tăng 0.3% trong tháng 9, mức tăng theo năm giảm còn 2.8%. Trước đó, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ghi nhận mức sụt mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi. Cùng với các phát biểu mang tính ôn hòa từ nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng tiếp tục được củng cố.

l4ekvbgcoji7pka5z6xhil6n6ejpg-11zon.jpg
Giá vàng thế giới tăng trong phiên cuối tuần.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9-10/12 hiện lên tới 87,2%. Chuyên gia Alex Ebkarian - Giám đốc điều hành Allegiance Gold, dự báo vàng sẽ dao động trong vùng 4.200-4.500 USD/ounce năm nay và có thể lên 4.500-5.000 USD/ounce trong năm 2025, phụ thuộc vào lộ trình lãi suất của Fed.

Ngược lại, giá bạc tăng mạnh 2,6% lên 58,59 USD/ounce và tăng 4% trong tuần, sau khi lập kỷ lục mới 59,32 USD/ounce. Ông Melek cho biết bạc đang đi theo xu hướng tăng của vàng, đồng thời hưởng lợi từ sự thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu lớn trong lĩnh vực điện hóa. Từ đầu năm đến nay, bạc đã tăng tới 98%, được hỗ trợ bởi tình trạng thiếu cung kéo dài và việc Mỹ đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng.

anh-chup-man-hinh-2025-12-06-luc-153740.png
Giá bạc tăng cao nhất mọi thời đại.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá platinum giữ ổn định ở mức 1.646,10 USD/ounce, còn palladium tăng nhẹ 0,3% lên 1.453,39 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
