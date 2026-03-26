18K Luxury VN - Điểm đến lý tưởng của các tín đồ hàng hiệu chính hãng

Hành trình phát triển của hệ thống thời trang hàng đầu cả nước

Trong bối cảnh thị trường thời trang cao cấp không ngừng biến động và ngày càng đề cao tính minh bạch, chất lượng cũng như trải nghiệm mua sắm, 18K Luxury VN ra mắt từ mong muốn mang đến một giải pháp toàn diện cho khách hàng yêu thích túi xách hàng hiệu nói riêng và phụ kiện thời trang nói chung.

Danh mục sản phẩm tại Shop được tuyển chọn dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe, tập trung vào các thương hiệu danh tiếng như : Hermes, Chanel, Louis Vuitton và Dior. Bên cạnh đó, Shop còn phát triển dịch vụ thu mua và ký gửi giúp khách hàng dễ dàng giao dịch, tối ưu giá trị sản phẩm theo cách linh hoạt hơn.

“ Chúng tôi tin rằng thời trang không chỉ là sản phẩm, mà còn là cách mỗi người thể hiện phong cách và giá trị cá nhân. Vì vậy, việc xây dựng một môi trường mua sắm uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu ” CEO Nguyễn Thị Thu Hương của 18K Luxury VN chia sẻ.

Danh mục sản phẩm tại 18K Luxury VN

Túi xách

Túi xách chính là danh mục sản phẩm trọng tâm của cửa hàng. Shop cung cấp đa dạng các dòng túi xách chính hãng đến từ những thương hiệu hàng đầu như : Hermes ( Birkin, Kelly ), Chanel ( Classic Flap, Boy Chanel ), Louis Vuitton ( Neverfull, Speedy ) và Dior ( Lady Dior, Saddle ). Mỗi thiết kế đều mang dấu ấn riêng, phù hợp từ phong cách thanh lịch đến sang trọng, đẳng cấp cho quý khách hàng.

Giày dép

Shop 18K Luxury VN mang đến đa dạng các dòng giày dép chính hãng từ những thương hiệu thời trang cao cấp như : Gucci, LV, Balenciaga, Prada, Dior… với nhiều kiểu dáng phong phú như Sneaker trẻ trung, giày lười Loafer thanh lịch hay giày cao gót cuốn hút. Mỗi sản phẩm đều được tuyển chọn kỹ lưỡng về chất liệu và thiết kế và có đủ Size cho tất cả khách hàng.

Danh mục sản phẩm tại 18K Luxury VN luôn vô cùng đa dạng.

Thắt lưng

Hiện nay cửa hàng cung cấp các dòng thắt lưng hàng hiệu chính hãng đến từ những thương hiệu như : Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Dior… với thiết kế tinh xảo và mang đậm dấu ấn nhận diện thương hiệu. Các sản phẩm được chế tác từ chất liệu da, đường may tỉ mỉ cùng mặt khóa đặc trưng, không chỉ đảm bảo độ bền mà còn tôn lên gu thẩm mỹ và phong cách cá nhân của người sử dụng.

Đồng hồ đeo tay

Hiện nay, 18K Luxury VN mang đến danh mục sản phẩm được tuyển chọn đa dạng từ các dòng đồng hồ thời trang hiện đại đến những mẫu đồng hồ cao cấp mang giá trị sưu tầm. Các thiết kế đồng hồ thời trang nổi bật với kiểu dáng trẻ trung, tinh tế, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Trong khi đó, phân khúc đồng hồ cao cấp đến từ những thương hiệu danh tiếng như : Versace, Gucci hay Chanel lại chinh phục khách hàng bởi thiết kế thời thượng, chế tác đỉnh cao và giá trị bền vững theo thời gian.

Dịch vụ thu mua - Ký gửi uy tín tại 18K Luxury VN

18K Luxury VN cung cấp dịch vụ thu mua và ký gửi túi xách hàng hiệu với quy trình chuyên nghiệp, minh bạch cùng mức giá cạnh tranh trên thị trường. Shop tiếp nhận đa dạng các sản phẩm mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Mọi thông tin và giao dịch đều được bảo mật tuyệt đối, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

Mỗi sản phẩm trước khi thu mua đều được kiểm tra kỹ lưỡng từ tình trạng bên ngoài, chất liệu, Form dáng cho đến phụ kiện đi kèm và nguồn gốc xuất xứ. Nhờ đó, 18K Luxury VN có thể đưa ra mức định giá sát với thị trường để đảm bảo tối ưu quyền lợi cho khách hàng.

Đối với dịch vụ ký gửi, Shop hỗ trợ toàn diện từ định giá, chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp đến quảng bá trên các kênh bán hàng. Điều này giúp sản phẩm tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng trong thời gian ngắn, tăng khả năng giao dịch thành công với mức giá tốt.

Chính sách giao hàng và thanh toán linh hoạt

18K Luxury VN áp dụng chính sách miễn phí giao hàng toàn bộ đơn hàng để mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trên toàn quốc. Đặc biệt, dịch vụ giao hàng siêu tốc trong vòng 3 giờ được hỗ trợ miễn phí dành cho khách hàng tại khu vực nội thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận Hà Nội.

Bên cạnh đó, Shop cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt như tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ, đảm bảo an toàn và thuận tiện trong mọi giao dịch. Khách hàng còn được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán, giúp tăng tính minh bạch và mang lại sự an tâm tuyệt đối khi mua sắm.

