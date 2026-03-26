Gia Lai nâng cao chất lượng dịch vụ, ăn uống để phục vụ khách

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách trong Tuần lễ Khai mạc và đẩy mạnh quảng bá về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, các khu, điểm đến du lịch nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, các món ăn đặc trưng của cơ sở... để phục vụ khách du lịch.

Ngày 26/3, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chỉnh trang, nâng cao chất lượng phục vụ khách trong Tuần lễ Khai mạc và đẩy mạnh quảng bá về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thời gian từ ngày 23-30/3/2026 tại các xã, phường trong tỉnh Gia Lai.

Gia Lai có biển và núi vô cùng đẹp, đa dạng cảnh quan.

Cũng trong dịp này sẽ có Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 07h30 ngày 28/3/2026 (Thứ bảy) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ diễn ra các hoạt động như: Gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch kết hợp trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh; Diễn đàn “Du lịch Gia Lai – Tiềm năng và triển vọng”; Hội thảo Gia Lai 2026 kích hoạt trục Biển - Cao nguyên; Hội thảo Quốc tế về Cây Dược liệu và Hợp chất Thiên nhiên lần thứ hai (MPNP2026); Ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và các tỉnh Đông Bắc Campuchia; Đón tiếp các Đại sứ, Tổng Lãnh sự tham dự Chương trình “Du Xuân hữu nghị” nhân khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026…

Trong chuỗi sự kiện Khai mạc sẽ diễn ra các chương trình phục vụ du khách như: Cà phê Tour Gia Lai để quảng bá giới thiệu chuỗi sản xuất cà phê/gắn du lịch nông nghiệp, trải nghiệm xanh; Chương trình Tinh hoa ẩm thực Gia Lai năm 2026 giới thiệu ẩm thực với các món ăn đặc trưng của khu tỉnh Gia Lai; Các hoạt động thể thao: Giải Đua xe đạp các CLB tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026, Chương trình Đêm Võ đài Bình Định, Giải Pickleball các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2026, Giải vô địch các CLB Muay toàn quốc năm 2026, Giải Đua Thuyền truyền thống tỉnh Gia Lai năm 2026, Lễ phát động Ngày chạy Olympic và Giải Việt dã tỉnh Gia Lai năm 2026 và các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao hưởng ứng chương trình Năm Du lịch Quốc Gia.

Để góp phần tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện trong Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch Gia Lai và Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai đề nghị Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn treo băng rôn hoặc chạy bảng điện tử “Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm Biển xanh” từ ngày 8/3/2026. Cùng với đó, chiếu clip quảng bá về Năm Du lịch quốc gia và chuỗi hoạt động, sự kiện Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 trên màn hình led, tivi của đơn vị. Sở cũng đề nghị các đơn vị trên sử dụng thống nhất bộ nhận diện Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch của đơn vị; lồng ghép việc sử dụng bộ nhận diện tại trụ sở, cơ sở kinh doanh (Biểu trưng Năm Du lịch quốc gia 2026, mascot, poster, pano, quầy, kệ quảng bá tài liệu, thông tin Năm Du lịch quốc gia,...) và trên các ấn phẩm truyền thông, nền tảng số và trong quá trình tổ chức, tham gia các sự kiện, chương trình liên quan.

Biển ở phía đông tỉnh Gia Lai.

Đặc biệt, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, các khu, điểm, điểm đến du lịch nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khách du lịch; từng bước hoàn thiện hạ tầng tại các khu, điểm du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của du khách. Qua đó, bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, dịch vụ và điều kiện cần thiết đáp ứng tiêu chuẩn loại, hạng cơ sở lưu trú, chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, các món ăn đặc trưng của cơ sở... để phục vụ khách du lịch. Tại các khu, điểm, điểm đến du lịch tăng cường bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch.

Đặc biệt, cần xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, đồng thời tăng cường cá nhân hóa trải nghiệm của du khách để tăng sự hài lòng; xây dựng câu chuyện hấp dẫn về văn hóa, lịch sử tại các điểm đến, món ăn,... để tạo kết nối sâu sắc với du khách; tăng cường công tác hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng phục vụ, văn hóa phục vụ cho đội ngũ lao động trong đơn vị.

Phía tây tỉnh Gia Lai với thác, núi hùng vĩ.

Với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai đề nghị xây dựng và giới thiệu các tour du lịch tiêu biểu, đặc sắc, các tour du lịch tổng hợp, chuyên đề theo thế mạnh về tài nguyên du lịch của tỉnh để đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của du khách; quảng bá, đưa khách về tham gia các hoạt động của chuỗi sự kiện Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đặc biệt là triển khai, tổ chức Tour Cà phê Gia Lai phục vụ khách trải nghiệm và và chuỗi các hoạt động Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Cùng với đó, cần có kế hoạch quảng bá rộng rãi nét đặc sắc trong các chương trình, điểm đến du lịch Gia Lai để thu hút khách, giới thiệu chi tiết về các điểm đến, các sản phẩm du lịch của địa phương; có chương trình ưu đãi, giảm giá cho nhóm/đoàn khách du lịch về tham dự Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Riêng với Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Văn hoá Ẩm thực, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai đề nghị cần vận động hội viên và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và chuỗi sự kiện trong Tuần lễ Khai mạc, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt nhất cho du khách và có các hoạt động, chương trình kích cầu thu hút khách.