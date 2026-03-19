Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại úy công an ở Gia Lai cứu hai cháu bé thoát chết trong gang tấc

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện hai cháu nhỏ đang ôm chặt nhau, vùng vẫy dưới ao nước, đại úy Nguyễn Hữu Đạo (cán bộ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai) dừng xe, lao thẳng xuống nước cứu cả hai.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã nhận được thư của ông Lê Văn Thắng (SN 1968, thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cảm ơn đại úy Nguyễn Hữu Đạo (cán bộ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cứu hai bé trai khỏi đuối nước.

Theo ông Thắng, sáng 8/3, nhà có đám cưới, hai cháu nội của ông là cháu Lê Văn Thành Đạt (6 tuổi) và Lê Tùng Lâm (4 tuổi) chơi ở ao nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc.

1.png
Ao nước nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc về thăm họ hàng, đại úy Đạo bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một ao nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc.​ Sau khi dừng lại quan sát kỹ, đại úy phát hiện giữa ao có hai cháu nhỏ đang ôm chặt nhau, vùng vẫy trong tình trạng nguy hiểm.

Ngay lập tức, đại úy Đạo dừng xe, rồi lao thẳng xuống nước. Lúc đó hai cháu càng vùng vẫy càng chìm, đại úy trẻ đến tiếp cận, tách hai cháu ra để tránh việc kéo nhau chìm xuống. Sau đó, đại úy Đạo giữ từng cháu nổi trên mặt nước, cố gắng bơi vào bờ.

Đưa được cả hai cháu lên bờ, đại úy Đạo thấy cháu nhỏ hơn đã có dấu hiệu tím tái, nguy cơ đe dọa tính mạng, anh tiến hành sơ cứu tại chỗ, giúp cháu nôn ra lượng nước đã uống phải. Chỉ ít phút sau, cháu bé dần tỉnh lại. Sợ vẫn còn người gặp nạn, đại úy Nguyễn Hữu Đạo quay trở lại ao, lặn tìm xem còn ai không. Khi hỏi lại cháu lớn, em cũng xác nhận không còn ai dưới ao, anh mới yên tâm lên bờ.

tien-phong-5827.png
Đại uý Đạo và hai bé trai được cứu sống.

Lúc này, người dân xung quanh cũng đã có mặt. Đại úy Đạo hỏi thăm, xác định người thân của các cháu để liên hệ, đưa các cháu đi kiểm tra sức khỏe. Đảm bảo các cháu đã an toàn, anh về nhà người quen cách đó khoảng 50 m, rồi trở về tắm rửa, thay quần áo và tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình.

Tối ngày 9/3, ông nội và bố của hai cháu nhỏ đã tìm đến nhà anh Đạo ở quê để cảm ơn. Đến tối ngày 11/3, gia đình cả hai cháu tiếp tục đến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã cứu sống con em mình. Trong niềm xúc động và biết ơn, gia đình hai cháu đã nhận đại úy Nguyễn Hữu Đạo làm bố đỡ đầu cho hai cháu.

Tiền Lê
#Công an tỉnh Gia Lai #đuối nước #đại úy Nguyễn Hữu Đạo #bảo vệ trẻ #hành động dũng cảm #cứu sống #Công an phường An Phú

Xem thêm

Cùng chuyên mục