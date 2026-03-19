Đại úy công an ở Gia Lai cứu hai cháu bé thoát chết trong gang tấc

Ngày 19/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã nhận được thư của ông Lê Văn Thắng (SN 1968, thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hồng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cảm ơn đại úy Nguyễn Hữu Đạo (cán bộ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cứu hai bé trai khỏi đuối nước.

Theo ông Thắng, sáng 8/3, nhà có đám cưới, hai cháu nội của ông là cháu Lê Văn Thành Đạt (6 tuổi) và Lê Tùng Lâm (4 tuổi) chơi ở ao nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc.

Ao nước nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc về thăm họ hàng, đại úy Đạo bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một ao nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc.​ Sau khi dừng lại quan sát kỹ, đại úy phát hiện giữa ao có hai cháu nhỏ đang ôm chặt nhau, vùng vẫy trong tình trạng nguy hiểm.

Ngay lập tức, đại úy Đạo dừng xe, rồi lao thẳng xuống nước. Lúc đó hai cháu càng vùng vẫy càng chìm, đại úy trẻ đến tiếp cận, tách hai cháu ra để tránh việc kéo nhau chìm xuống. Sau đó, đại úy Đạo giữ từng cháu nổi trên mặt nước, cố gắng bơi vào bờ.

Đưa được cả hai cháu lên bờ, đại úy Đạo thấy cháu nhỏ hơn đã có dấu hiệu tím tái, nguy cơ đe dọa tính mạng, anh tiến hành sơ cứu tại chỗ, giúp cháu nôn ra lượng nước đã uống phải. Chỉ ít phút sau, cháu bé dần tỉnh lại. Sợ vẫn còn người gặp nạn, đại úy Nguyễn Hữu Đạo quay trở lại ao, lặn tìm xem còn ai không. Khi hỏi lại cháu lớn, em cũng xác nhận không còn ai dưới ao, anh mới yên tâm lên bờ.

Đại uý Đạo và hai bé trai được cứu sống.

Lúc này, người dân xung quanh cũng đã có mặt. Đại úy Đạo hỏi thăm, xác định người thân của các cháu để liên hệ, đưa các cháu đi kiểm tra sức khỏe. Đảm bảo các cháu đã an toàn, anh về nhà người quen cách đó khoảng 50 m, rồi trở về tắm rửa, thay quần áo và tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình.

Tối ngày 9/3, ông nội và bố của hai cháu nhỏ đã tìm đến nhà anh Đạo ở quê để cảm ơn. Đến tối ngày 11/3, gia đình cả hai cháu tiếp tục đến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã cứu sống con em mình. Trong niềm xúc động và biết ơn, gia đình hai cháu đã nhận đại úy Nguyễn Hữu Đạo làm bố đỡ đầu cho hai cháu.