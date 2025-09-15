Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm thấy thi thể nạn nhân chết đuối ở cầu Bạch Đằng

Hữu Thành
TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị chết đuối ở cầu Bạch Đằng thuộc phường Đông Hà.

Chiều 15/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, sau quá trình tìm kiếm, lực lượng thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị chết đuối ở cầu Bạch Đằng, thuộc phường Đông Hà.

thi-the-duoi-nuoc-duoi-chan-bach-dang-dong-ha-1.png
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân chết đuối.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về việc nghi có người đuối nước tại cầu Bạch Đằng thuộc phường Đông Hà.

Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương huy động 2 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường triển khai tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân L.H.N (SN 2002, trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). ngay vị trí chân cầu Bạch Đằng.

thi-the-duoi-nuoc-duoi-chan-bach-dang-dong-ha-2.png
Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân L.H.N. ngay khu vực chân cầu Bạch Đằng.

Trước đó, người dân phát hiện trên cầu Bạch Đằng có một chiếc điện thoại cùng đôi dép nên đã báo cơ quan chức năng.

Hiện thi thể nạn nhân N. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hữu Thành
