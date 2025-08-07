Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ô tô 'chết đuối' do ngập lụt có được đền bù?

Lộc Liên
TPO - Vài ngày qua, trên địa bàn TP. Hà Nội và TPHCM liên tục xảy ra mưa lớn bất ngờ, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc kéo dài và làm nhiều phương tiện bị hư hỏng do ngâm nước. Không ít người thắc mắc rằng trong trường hợp này, chủ xe có được đền bù không?

Trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề xe bị hỏng do đường phố ngập lụt có được đền bù không, luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, thông thường thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt là sự kiện bất khả kháng nên không thuộc trường hợp được bồi thường.

xe-ngap-nuoc.png
Thông thường thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt là sự kiện bất khả kháng nên không thuộc trường hợp được bồi thường. Ảnh: Facebook.

Theo khoản 5 Điều 28 và Điều 38 Luật Đường bộ 2024, nếu đường bị ngập do lỗi của bên thi công và chủ đầu tư trong quá trình thi công và thẩm định dự án, thì tùy theo kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, lỗi thuộc về đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ có trách nhiệm bồi thường cho những người có xe bị hư hỏng vì đi qua đoạn đường bị ngập.

Trong trường hợp vừa nêu, chủ của xe bị hư hỏng do ngập nước có thể yêu cầu được bồi thường thiệt hại như tài sản bị bị hư hỏng, lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị giảm sút, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Nếu chủ xe có mua bảo hiểm tự nguyện, trong đó nêu rõ việc xe bị hư hại do thiên tai được bồi thường và không thuộc các trường hợp loại trừ, thì chủ xe có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường khi xe bị hỏng do ngập lụt.

Số tiền bồi thường được xác định trên cơ sở giá thị trường của ô tô tại thời điểm bị ngâm nước và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí để xác định giá thị trường và mức độ thiệt hại của ô tô do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.

new-york-1-3779-1630764175.jpg
Số tiền bồi thường được xác định trên cơ sở giá thị trường của ô tô tại thời điểm bị ngâm nước và mức độ thiệt hại thực tế. Ảnh minh họa: AP.

Luật sư cho hay, hiện nay phần lớn các công ty bảo hiểm chỉ đồng ý chi trả cho trường hợp xe bị thủy kích với giá trị khoảng 70-80% chi phí sửa chữa. Với các hư hỏng khác do xe bị ngập lụt, để được hưởng tối đa quyền lợi bảo hiểm, chủ xe cần tuân thủ một số quy định và quy trình nhất định.

Theo đó, khi xe bị ngập nước, chủ xe phải thông báo lập tức cho công ty bảo hiểm để cử giám định viên đến giám định hiện trường. Việc này giúp xác minh chính xác nguyên nhân và mức độ thiệt hại do ngập lụt gây ra, từ đó bảo hiểm có cơ sở để chi trả đầy đủ chi phí sửa chữa.

Nếu chủ xe không thông báo cho công ty bảo hiểm và tự ý đưa xe về gara hoặc xưởng dịch vụ, mức chi trả bảo hiểm có thể bị giảm xuống, chỉ còn 70 - 80% giá trị thiệt hại thực tế.

Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm trả chủ xe không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn trong chiều tối và đêm nay. Từ 8-11/8, miền Bắc có nắng nóng diện rộng. Từ 12/8, miền Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối, ngày nắng.

Lộc Liên
#Xe ngâm nước #đường phố ngập lụt #Hà Nội #TPHCM #mưa lớn #ngập sâu #tắc đường #ô tô chết máy #bảo hiểm thiên tai #đền bù xe bị ngập nước

