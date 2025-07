Lý do xe điện ngày càng đắt khách

Ngân hàng thế giới (WB) thông tin, tại Quyết định số 876/QĐ-TTg về chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải được Phó Thủ tướng ký ngày 22/7/2020, Việt Nam đặt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Theo lộ trình, đến năm 2050 tất cả phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh và sạch.

Trong giai đoạn này, giá ô tô điện sẽ ngày càng cạnh tranh hơn so với ô tô chạy xăng do hiệu suất được cải thiện đáng kể, nhờ vào sự tiến bộ liên tục của công nghệ pin và giá cả hấp dẫn. Do đó, Việt Nam có cơ hội lớn để hoàn thành quá trình cơ giới hóa trong phân khúc ô tô điện, bỏ qua giai đoạn cơ giới hóa với ô tô chạy xăng.

Về giá ô tô điện, sau khi so sánh giữa một mẫu ô tô điện do Việt Nam sản xuất với một mẫu ô tô chạy xăng trên thị trường, WB nhận thấy khi sử dụng hình thức thuê pin, tức là mua ô tô điện không kèm theo pin, giá xe điện cao hơn xe xăng khoảng 6%. Nếu mua ô tô điện kèm pin, thì giá ô tô điện sẽ thấp hơn giá ô tô xăng gần 30%. Như vậy, việc chuyển sang sử dụng ô tô điện là một lựa chọn tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Ô tô điện trên đường phố Hà Nội.

Đối với hiệu suất vận hành, các mẫu ô tô điện tại Việt Nam thời điểm hiện nay có thể hoạt động tối đa 390 km cho một lần sạc đầy, với công suất tối đa 252 mã lực - thừa đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe cá nhân trong ngày tại khu vực đô thị của Việt Nam. Ngoài ra, các hãng xe điện có chế độ bảo hành pin giúp người tiêu dùng bớt lo ngại về chi phí cao ngoài dự kiến khi thay thế hoặc lỗi pin.

Song song đó, tại Việt Nam hiện nay thường có chỗ đỗ xe tại nhà riêng - nơi có thể lắp đặt thiết bị sạc và điều này cho phép sử dụng ô tô điện cho nhu cầu đi lại trong đô thị, trong lúc cơ sở hạ tầng trạm sạc công cộng trên toàn quốc đang được phát triển. Đối với hầu hết những người tiêu dùng khá giả, họ thường sắm ô tô điện chủ yếu để dự phòng cho nhu cầu đi lại trong nội đô, còn ô tô xăng sẽ được dùng cho các chuyến đi liên tỉnh xa xôi.

WB nhận định, kịch bản mà chính sách đề ra đặt mục tiêu doanh số bán ô tô điện sẽ chiếm 50% tổng doanh số bán ô tô ở khu vực đô thị và 100% taxi nội đô sẽ chạy bằng điện vào năm 2030, đạt tỷ lệ sử dụng 100% vào năm 2050. Riêng ở khu vực đô thị, cần có một số chính sách hỗ trợ việc phát triển trạm sạc để đạt được tỷ lệ sử dụng vừa nêu.

Cần có một số chính sách hỗ trợ việc phát triển trạm sạc cho ô tô điện.

"Phát triển mạng lưới trạm sạc là yếu tố quyết định cho việc sử dụng ô tô điện tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc này cần phải được lập kế hoạch cẩn thận để tiết kiệm chi phí", báo cáo của WB nêu rõ.

Trung tuần tháng 7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Đáng nói, Chỉ thị 20 đã đặt ra lộ trình cụ thể về việc tiến tới hạn chế xe máy, ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở Hà Nội, từ đó thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện giao thông xanh, trong đó có ô tô điện như một giải pháp thay thế ở các khu vực nội đô.