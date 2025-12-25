Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lý do một tập đoàn 'dừng bước' với Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trọng Đảng
TPO - Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị đặt những "viên gạch" đầu tiên giúp Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức được khởi động sau nhiều năm nằm trên giấy, tuy nhiên tập đoàn này đã quyết định dừng tham gia vì lĩnh vực không phải sở trường.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả - cho biết, Dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án có quy mô rất lớn, gồm nhiều cấu phần, từ quy hoạch đô thị, đất đai, đến tái thiết, tái định cư và xây dựng cảnh quan. Tuy nhiên, thế mạnh cốt lõi của Đèo Cả nằm ở hạ tầng giao thông, công trình ngầm, quản trị thi công và công nghệ.

“Chúng tôi lựa chọn cách làm nhất quán là làm đến cùng ở những lĩnh vực mình làm tốt nhất và chủ động dừng lại đúng lúc ở những phần không phải sở trường, để thành phố Hà Nội có điều kiện lựa chọn mô hình, đối tác phù hợp nhất” - ông Hoàng trao đổi với báo chí.

image.jpg
Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng kèm đường tàu Monorail được liên danh nhà đầu tư công bố thời điểm đầu tháng 12.

Ông Hoàng cũng nhấn mạnh Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án "ngàn năm có một", Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị đặt những "viên gạch" đầu tiên giúp Dự án chính thức được khởi động hôm 19/12 vừa qua, sau nhiều năm nằm trên giấy.

“Từ những ngày đầu tiếp cận dự án, chúng tôi nhanh chóng vạch ra chiến lược, giải pháp thực hiện để dự án có thể nhanh chóng khởi công trong năm 2025. Một trong các giải pháp được chúng tôi đưa ra là nguồn lực công nghệ, đặc biệt là công nghệ trị thủy. Qua đó Đèo Cả đã tổ chức nhiều chuyến công tác nước ngoài để tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm làm cơ sở để trực tiếp báo cáo cấp có thẩm quyền” - ông Hoàng cho biết.

Đưa ra ý kiến chuyên môn và định hướng phát triển, ông Hoàng cho rằng quá trình triển khai của dự án đã có những diễn biến đi ngược lại trọng tâm phương án thiết kế ban đầu và định hướng của Đèo Cả.

“Điều này khiến chúng tôi quyết định dừng lại để dự án duy trì tính liên tục, tránh lãng phí nguồn lực và hạn chế nguy cơ phải làm lại từ đầu, đặc biệt đối với các cấu phần cần tính toán dài hạn như hướng tuyến, tổ chức không gian và an toàn đê điều - thoát lũ”, ông Hoàng nói và cho biết, với Đèo Cả đây không phải là sự lùi bước. Đây là bản lĩnh của người làm hạ tầng, đó là đã làm là làm đến cùng và khi muốn dừng thì phải dừng đúng lúc, đặt hiệu quả dự án và lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng được liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Văn Phú Invest đề xuất ý tưởng, đề án thực hiện với TP. Hà Nội từ đầu năm 2025. Sau đó TP. Hà Nội đã có văn bản công nhận Tập đoàn Đèo Cả và Văn Phú Invest là hai pháp nhân lớn hợp tác trong liên danh để phát triển dự án.

tp-7.jpg
Thiết kế các công trình tiện ích ở bãi sông chạy dọc trục cảnh quan được liên danh nhà đầu tư công bố thời điểm đầu tháng 12.

Theo đề xuất của liên danh, dự án có mục tiêu là đầu tư tuyến giao thông đường bộ dọc hai bên sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở (dài khoảng 40 km) với quy mô phù hợp nhu cầu giao thông và có kết nối hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa. Tổng mức đầu tư được đề xuất cao nhất là hơn 348.000 tỷ đồng. Công trình được đề xuất đầu tư theo hình thức BT với diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, trong đó diện tích lập dự án khoảng 7.800 ha.

Đến ngày 19/12, dự án được tổ chức khởi công cùng với 234 công trình, dự án trọng điểm trên cả nước, trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án được Liên danh đầu tư dự án được thông báo tại lễ khởi công gồm: Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát cho biết, sẽ được đầu tư đồng bộ, quy mô lớn

Trọng Đảng
