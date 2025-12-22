Hà Nội xén vỉa hè, chặt chuyển cây xanh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đang thực hiện kế hoạch xén vỉa hè, dải phân cách và chặt hạ, đánh chuyển nhiều cây xanh để mở rộng lòng đường, nút giao trên nhiều tuyến phố.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang thực hiện dự án cải thiện hạ tầng giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại 12 nút giao đang có mật độ lưu lượng xe lớn.

Các nhóm giải pháp được Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện bao gồm mở rộng điểm mở dải phân cách giữa, xén mở rộng vỉa hè, điều chỉnh kích thước đảo giao thông, chặt hạ, đánh chuyển cây xanh, sơn kẻ mặt đường, điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm một số loại phương tiện vào các khung giờ cao điểm…

Đến cuối tuần qua đã có 9 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, 3/12 công trình còn lại đang tiếp tục được thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Hàng cây xanh chủ yếu là cây hoa sữa trên đường Lê Văn Lương vừa bị cưa thân để di chuyển, mở rộng lòng đường.

9 công trình đã hoàn thành bao gồm nút Đình Thôn - Phạm Hùng, ngã tư Vũ Quỳnh - Mễ Trì, đoạn ngõ 171 đường Nguyễn Xiển, khu vực ngõ Hòa Bình 7 đường Minh Khai, nút giao Chu Huy Mân - Nguyễn Lam, nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn, khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy - phố Mạc Thị Bưởi, nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh và đường Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La.

3 công trình vẫn đang thực hiện, bao gồm nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, giao giữa tuyến phố Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng, đường Võ Văn Kiệt - đường vào khu công nghiệp Quang Minh.

Tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, các công việc đang được các nhà thầu thực hiện gồm dỡ hè đường hiện trạng, mở rộng mặt đường xe chạy, chặt hạ, đánh di chuyển cây xanh để mở rộng lòng đường, di chuyển cột chiếu sáng, đèn tín hiệu và các công trình ngầm, nổi liên quan kết hợp điều chỉnh tổ chức giao thông.

Tại hiện trường nhiều cây xanh to trong đó có cây hoa sữa, đường kính bằng sải tai một người ôm đã bị cưa, chặt đến phần gốc, một số cây đã bị máy xúc múc bung gốc lên khỏi mặt đất. Các đơn vị thi công cho biết, họ đang thực hiện xén vỉa hè, chặt hạ, đánh chuyển cây xanh cả ngày và đêm để đẩy nhanh kế hoạch thi công và xong trước 31/12 tới.

