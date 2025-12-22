Thủ tướng: Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trang trọng, đặc sắc, có tính lan tỏa cao

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, báo cáo tại Đại hội phải phản ánh đúng bản chất của các phong trào thi đua, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân.

Chiều 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 16, tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/12.

Tại phiên họp, Hội đồng tiến hành rà soát tổng thể các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; xem xét cho chủ trương về việc xét tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" cho các tập thể, cá nhân để tôn vinh tại Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần tổ chức Đại hội phải đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao, bền vững, an toàn; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua - một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo.

Do đó, báo cáo tại Đại hội phải phản ánh đúng bản chất của các phong trào thi đua, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân; phản ánh giá trị cốt lõi của dân tộc và khẳng định truyền thống lịch sử hào hùng, văn hoá đặc sắc của dân tộc.

Việc tổng kết các phong trào thi đua phải tổng thể, toàn diện và cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần; thể hiện bức tranh toàn cảnh về phong trào thi đua sôi nổi trên cả nước, đặc biệt là kết quả của các phong trào, với những sản phẩm cụ thể mà nhân dân được thụ hưởng thật.

Theo Thủ tướng, Đại hội còn là nơi tôn vinh các điển hình tiên tiến, thông qua đó, hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc; khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp giữa sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại.

Với khối lượng công việc cần tiếp tục hoàn thiện, Thủ tướng đề nghị các thành viên và cơ quan thường trực, nhất là người đứng đầu quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được phân công, góp phần làm nên thành công của Đại hội.