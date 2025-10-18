Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng

TPO - Ngày 18/10, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố. Dự đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng hơn 1.200 đại biểu.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, đánh giá cao những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thi đua yêu nước là động lực quan trọng để khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của thành phố cảng anh hùng.

Với vị trí chiến lược đặc biệt, là trung tâm kinh tế trọng điểm vùng duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11,39%/năm, là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì mức tăng trưởng hai con số suốt 10 năm liên tiếp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, xanh hóa. Thu ngân sách giai đoạn 2020–2025 đạt hơn 600.000 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, hạ tầng đô thị, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện, năm 2025 Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”. Trong nhiệm kỳ, toàn thành phố có 250 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; hơn 900 tập thể, cá nhân được Chính phủ khen thưởng; hơn 21.700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp thành phố.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là ba trụ cột phát triển: công nghiệp – cảng biển – du lịch, dịch vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo thành phố và huân chương cho các tập thể, cá nhân.

Thành phố cần đẩy mạnh thi đua trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Đồng thời, thi đua phát triển kinh tế gắn với xây dựng văn hóa, con người Hải Phòng văn minh, năng động, sáng tạo.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu mỗi phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tiễn từng ngành, địa phương; thi đua phải “làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho nhân dân và cho địa phương”; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước kỳ vọng Hải Phòng với truyền thống “Thành phố anh hùng - Xứ Đông văn hiến” sẽ vươn lên trở thành đô thị cảng biển hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, mang tầm khu vực Đông Nam Á, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước TP Hải Phòng lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.