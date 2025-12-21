Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

TPO - Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hồng Diên được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương - thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Gia Hân.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Hồng Diên nhiều năm gắn bó tại tỉnh Thái Bình (cũ), từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình… Ông Diên cũng lần lượt kinh qua các chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Năm 2020, ông Diên giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (cũ). Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV phê chuẩn bổ nhiệm ông Diên giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tháng 7/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Diên tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030.

Luân Dũng
