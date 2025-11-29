Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội: Thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới Quốc hội

Luân Dũng - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tư tưởng Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ I và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030, sáng 29/11.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030.

2911dh1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc với thông điệp: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất".

"Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

2911dh4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thuần Phong; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy. Ảnh: Như Ý

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đã phát động phong trào thi đua với các trọng tâm: thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Cùng với đó là thi đua phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc thi đua thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng Quốc hội số, thi đua tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng, nhân rộng phong trào bình dân học vụ số.

2911dhoi3.jpg
Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, thực sự khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương và hành động hiệu quả, coi kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Đại hội đã thông qua danh sách gồm 12 đồng chí tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Luân Dũng - Như Ý
#Quốc hội #Thi đua yêu nước #Phát động phong trào #Đổi mới sáng tạo #Chính sách pháp luật #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #cán bộ #công chức

Xem thêm

Cùng chuyên mục