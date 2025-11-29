Chủ tịch Quốc hội: Thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới Quốc hội

TPO - Tư tưởng Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ I và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030, sáng 29/11.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc với thông điệp: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất".

"Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Quốc hội nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thuần Phong; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy. Ảnh: Như Ý

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đã phát động phong trào thi đua với các trọng tâm: thi đua thực hiện có hiệu quả các hoạt động đổi mới của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Cùng với đó là thi đua phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc thi đua thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng Quốc hội số, thi đua tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng, nhân rộng phong trào bình dân học vụ số.

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, thực sự khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, nêu gương và hành động hiệu quả, coi kết quả thi đua là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Đại hội đã thông qua danh sách gồm 12 đồng chí tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.