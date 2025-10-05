Thủ tướng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TPO - Thủ tướng Chính phủ lưu ý, mỗi hành động, mỗi phong trào thi đua phải bảo đảm "3 không": Không hình thức, qua loa; không "nói mà không làm"; không làm mà thiếu hiệu quả.

Sáng 5/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mỗi phong trào thi đua phải bảo đảm "3 không"

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nêu rõ, 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6/1948), tinh thần thi đua - ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức sống, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Các phong trào thi đua qua các thời kỳ lịch sử đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang, to lớn. Mỗi phong trào thi đua gắn với một kỳ tích của dân tộc qua các thời kỳ.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, sự kiện trọng đại của đất nước, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đợt thi đua cao điểm này chính là giai điệu kết nối để chúng ta tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, với tinh thần: "Quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thiết thực".

Các đại biểu tham dự Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm cao đưa phong trào thi đua này trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để "muôn người như một" đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, để mọi người dân đều được thụ hưởng, là sự phát triển phồn vinh, văn minh, thịnh vượng của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, mỗi hành động, mỗi phong trào thi đua phải bảo đảm "3 không": Không hình thức, qua loa; không "nói mà không làm"; không làm mà thiếu hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải là những "hạt nhân" tiêu biểu, thi đua "đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, cùng nhau sáng tạo, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ".

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò huy động sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân; kế thừa, phát huy khí thế của "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Ba nhất", "Năm xung phong", "Sóng Duyên Hải", "Gió Đại Phong", "Trống Bắc Lý"… trong kỷ nguyên mới.

Tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Phát biểu hưởng ứng tại chương trình, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết sẽ tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt, vận động toàn xã hội chăm lo, hỗ trợ để người dân ở các địa phương vừa hứng chịu thiệt hại bởi cơn bão số 10 gây ra sớm ổn định cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, đóng góp vào văn kiện, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hành dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tập trung trước hết vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, việc triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đặc biệt là giám sát quá trình vận hành bộ máy chính quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là thực hành dân chủ ở cơ sở thông qua công tác hiệp thương, giới thiệu để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo các quy định của pháp luật.