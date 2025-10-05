Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chính quyền địa phương 2 cấp còn vướng mắc về bố trí cán bộ, liên thông thủ tục hành chính

Văn Kiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là về bố trí cán bộ, kết nối, liên thông thủ tục hành chính, dữ liệu.

Sáng 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính; tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

thu-tuong-pmc.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,22% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay.

Sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, nhất là trong tháng 9 và quý III.

Đánh giá cao kết quả đạt được, song Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc nhất là về bố trí cán bộ, kết nối, liên thông thủ tục hành chính, dữ liệu…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và quý IV/2025, trong đó lưu ý các giải pháp đạt tăng trưởng cao, từ 8,3-8,5% trong bối cảnh rất khó khăn, gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

img2296-17596306160532036712646.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo

Để hoàn thành mục tiêu cả năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất triển khai quyết liệt, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các nhiệm vụ, công việc có thời hạn hoàn thành trong tháng 10.

Đồng thời, bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng và phát triển mạnh các động lực tăng trưởng mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trước khi diễn ra phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Văn Kiên
#Chính quyền địa phương 2 cấp #công tác cán bộ #liên thông thủ tục #kết nối dữ liệu #tăng trưởng kinh tế

