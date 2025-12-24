Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

'Check-in' cây thông nón lá khổng lồ ở Đồng Nai

Mạnh Thắng
TPO - Từ nhiều năm qua cây thông nón lá khổng lồ tại Nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình, Đồng Nai) trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách và người dân trong mùa Giáng sinh, nhất là các bạn trẻ.

Trong đêm Giáng sinh 2025, tại Đồng Nai, hàng nghìn người đổ ra đường tìm đến các nhà thờ để dự lễ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh rực rỡ của các xóm đạo, các hang đá, cây thông Noel trang trí nhiều nơi.

thong-non-la.jpg
Nhiều lượt người đến điểm cây thông nón lá trong đêm Noel

Đặc biệt, Nhà thờ Hà Phát (phường Long Bình, Đồng Nai) từ nhiều năm qua đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân và du khách, nhất là các bạn trẻ trong mùa Giáng sinh.

Nhiều người đến đây để chiêm ngưỡng, ghi lại kỷ niệm mùa Giáng sinh với cây thông nón lá khổng lồ cao 35 m.

thong-non-la-6.jpg
Cây thông được làm từ kết cấu thép, gắn hàng ngàn chiếc nón lá

Cây thông đặc biệt này được kết cấu vững chắc bằng khung sắt thiết kế thành 4 tầng với tầng rộng nhất của cây có đường kính gần 15 m, sau đó thu hẹp dần về phía đỉnh. Gần 3.000 chiếc nón lá truyền thống được gắn bao quanh các tầng tạo thành hình dạng của cây thông.

thong-non-la-4.jpg
Một gia đình check-in với cây thông nón lá.

Về đêm, cây thông nón lá nổi bật khi hàng ngàn bóng đèn LED gắn trong các nón lá được bật sáng. Cây thông nón lá trở thành điểm check-in của nhiều người trong mùa Giáng sinh.

thong-non-la-1.jpg
Cây thông nón lá nhìn từ trên cao
thong-non-la-3.jpg
Tạo dáng bên cây thông nón lá
thong-non-la-5.jpg
Cây thông nón lá rực rở ánh đèn trong đêm G﻿iáng sinh
Mạnh Thắng
#Đồng Nai #cây thông nón lá #Giáng sinh #nhà thờ Hà Phát #check-in #lễ hội

