Giáng sinh ngập tràn trên chuyến tàu Bắc - Nam

TPO - Từ sân ga đến toa giường nằm, sắc màu Giáng sinh đã hiện diện trên nhiều chuyến tàu Bắc - Nam, mang đến cảm giác gần gũi, sẻ chia cho hành khách trong những ngày cuối năm.
Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của “ông già Noel” ngay trên sân ga và trong các toa tàu. Các nhân viên đường sắt khoác bộ đồ đỏ, mang theo túi quà lớn, tận tay trao quà cho các em nhỏ đang chờ tàu hoặc đã ổn định chỗ ngồi.
Không chỉ trẻ em, nhiều hành khách lớn tuổi và du khách nước ngoài cũng bất ngờ trước cách làm mới của ngành đường sắt trong dịp lễ. Giữa hành trình xuyên Việt, sự sẻ chia giản dị khiến chuyến tàu trở nên ấm áp hơn.
Song song với các hoạt động mang tính trải nghiệm dịp lễ, ngành đường sắt đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu, cung cấp khoảng 5.500 vé trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Tam Kỳ và Sài Gòn - Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Tính đến ngày 22/12, sau hơn 3 tháng mở bán, tổng số vé tàu Tết đã tiêu thụ đạt khoảng 140.000 vé, trong đó kênh trực tuyến chiếm 67%, còn lại 33% được bán tại cửa vé nhà ga.
Theo ngành đường sắt, giai đoạn trước Tết vẫn còn vé đi từ các ga phía Nam ra Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội, trong khi những ngày cao điểm cận Tết lượng vé còn lại chủ yếu là vé ngồi mềm. Riêng giai đoạn trong và sau Tết, lượng vé trên các tuyến vẫn khá dồi dào, tạo điều kiện cho người dân chủ động lựa chọn thời gian đi lại.