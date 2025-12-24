Giáng sinh ngập tràn trên chuyến tàu Bắc - Nam

TPO - Từ sân ga đến toa giường nằm, sắc màu Giáng sinh đã hiện diện trên nhiều chuyến tàu Bắc - Nam, mang đến cảm giác gần gũi, sẻ chia cho hành khách trong những ngày cuối năm.

Từ sân ga, không gian Giáng sinh, nhân viên đường sắt hóa trang ông già Noel và trao tặng quà cho các em thiếu nhi đi tàu.

Các toa tàu khoác lên diện mạo khác lạ.

Trong tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray, hình ảnh Giáng sinh trở nên gần gũi và sinh động hơn, xua đi phần nào cảm giác mệt mỏi của những chuyến đi dài xuyên đêm﻿.

Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của “ông già Noel” ngay trên sân ga và trong các toa tàu. Các nhân viên đường sắt khoác bộ đồ đỏ, mang theo túi quà lớn, tận tay trao quà cho các em nhỏ đang chờ tàu hoặc đã ổn định chỗ ngồi.

Nhiều hành khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc con em mình đón Giáng sinh trên tàu hỏa - một trải nghiệm hiếm có giữa nhịp sống đô thị tất bật.

Không chỉ trẻ em, nhiều hành khách lớn tuổi và du khách nước ngoài cũng bất ngờ trước cách làm mới của ngành đường sắt trong dịp lễ. Giữa hành trình xuyên Việt, sự sẻ chia giản dị khiến chuyến tàu trở nên ấm áp hơn.

Việc trang trí toa xe và tổ chức tặng quà Giáng sinh nhằm mang đến trải nghiệm thân thiện cho hành khách, đặc biệt là trẻ em, đồng thời tạo dấu ấn tích cực cho dịch vụ vận tải đường sắt.

“Chúng tôi mong muốn mỗi chuyến tàu﻿ không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian trải nghiệm, nơi hành khách cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia, nhất là trong những dịp đặc biệt như Giáng sinh”, đại diện VNR chia sẻ.

Song song với các hoạt động mang tính trải nghiệm dịp lễ, ngành đường sắt đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu, cung cấp khoảng 5.500 vé trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Tam Kỳ và Sài Gòn - Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Tính đến ngày 22/12, sau hơn 3 tháng mở bán, tổng số vé tàu Tết đã tiêu thụ đạt khoảng 140.000 vé, trong đó kênh trực tuyến chiếm 67%, còn lại 33% được bán tại cửa vé nhà ga.

Theo ngành đường sắt, giai đoạn trước Tết vẫn còn vé đi từ các ga phía Nam ra Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội, trong khi những ngày cao điểm cận Tết lượng vé còn lại chủ yếu là vé ngồi mềm. Riêng giai đoạn trong và sau Tết, lượng vé trên các tuyến vẫn khá dồi dào, tạo điều kiện cho người dân chủ động lựa chọn thời gian đi lại.