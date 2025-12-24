Để Nghệ An thành trung tâm du lịch Bắc Trung bộ

TP - Không chỉ nêu những vấn đề điểm nghẽn trong phát triển du lịch cần tháo gỡ, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia cũng đưa ra định hướng, khát vọng để tỉnh Nghệ An thành trung tâm du lịch khu vực Bắc Trung bộ.

Hội thảo khoa học “Nghệ An - Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch” được tổ chức ngày 23/12 tại Nghệ An.

Ðiểm đến hấp dẫn, khác biệt

Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh - Trưởng phòng Marketing chuỗi Vinpearl - chia sẻ, những năm gần đây, du lịch Nghệ An đang ngày càng phát triển với tốc độ tăng trưởng ổn định và vai trò rõ nét trong cơ cấu kinh tế địa phương. Nghệ An đã hình thành hệ thống sản phẩm du lịch tương đối đa dạng.

Khu vực Cửa Lò Cửa Hội có lợi thế phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng, golf và vui chơi giải trí. Khu vực Thành Vinh là trung tâm hành chính, kinh tế của khu vực Bắc Trung bộ phù hợp phát triển du lịch đô thị, công vụ và MICE. Miền Tây Nghệ An với Vườn Quốc gia Pù Mát và các bản làng dân tộc là nền tảng cho du lịch sinh thái, cộng đồng và khám phá thiên nhiên. Ngoài ra, các sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh gắn với Kim Liên, Truông Bồn, Đền Ông Hoàng Mười… đã tạo nên bản sắc riêng cho du lịch Nghệ An. Đặc biệt, vùng đất Nghệ An “địa linh nhân kiệt” với đặc trưng con người giàu bản sắc, thân thiện và hiếu khách chính là một lợi thế mềm quan trọng, góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Quang cảnh hội thảo chiều 23/12.

Bà Hạnh nhấn mạnh, với vai trò là đơn vị tiên phong trong phát triển và vận hành hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, giải trí tại Nghệ An, Vinpearl không tiếp cận đầu tư theo mô hình đơn lẻ, mà theo tư duy theo hướng đầu tư đồng bộ, xây dựng hệ sinh thái đa trải nghiệm, trong đó mỗi điểm đến đảm nhiệm một vai trò chiến lược khác nhau và bổ trợ lẫn nhau.

“Với vai trò là một người trẻ, tôi nhận thấy mình cần có trách nhiệm đưa hình ảnh, câu chuyện của Nghệ An đến gần hơn với các du khách thông qua những trải nghiệm thật. Khi được trải nghiệm, giới thiệu thì du lịch sẽ không còn là quảng bá mà là một lời mời chân thành. Nghệ An cần hướng tới phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát triển giá trị di sản thì sẽ là một cú hích cho sự phát triển của địa phương. Khi du lịch gắn với bảo tồn, văn hóa và môi trường, Nghệ An sẽ không chỉ là nơi để đến mà còn là nơi để nhớ, để yêu và để quay lại”. Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường của Hoa hậu Việt Nam 2024

“Nghệ An đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình, từ một điểm đến giàu tiềm năng trở thành trung tâm du lịch của khu vực Bắc Trung bộ, đồng thời là cầu nối quan trọng trên trục du lịch Bắc -Trung - Nam. Với vai trò là doanh nghiệp dẫn dắt phát triển du lịch tại Nghệ An, Vinpearl cam kết tiếp tục đầu tư dài hạn và đồng hành với tỉnh trong hành trình đưa Nghệ An trở thành trung tâm du lịch của khu vực Bắc Trung bộ trong giai đoạn phát triển mới”, bà Hạnh khẳng định.

Bán hành trình trải nghiệm độc đáo

Bà Tạ Thị Tú Uyên - Phó Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh Vietravel - chỉ rõ các nguyên nhân khiến Nghệ An dù giàu tiềm năng nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều tour tuyến đa dạng như kỳ vọng của thị trường.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hạ tầng hàng không. Sân bay hiện chưa có đường bay quốc tế ổn định, tần suất các đường bay nội địa còn thấp, khung giờ bay chưa thực sự tối ưu cho hoạt động du lịch, trong khi giá vé vào mùa cao điểm tăng mạnh. Bên cạnh đó, sự thiếu liên kết chặt chẽ giữa hàng không và doanh nghiệp lữ hành cũng khiến việc xây dựng các gói tour trọn gói, có tính cạnh tranh gặp nhiều khó khăn.

Bà Tạ Thị Tú Uyên - Phó Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh Vietravel - chia sẻ tại hội thảo.

Ở góc độ sản phẩm và dịch vụ, bà Uyên cho rằng, du lịch Nghệ An còn thiếu những điểm nhấn đủ mạnh để tạo sức hút khác biệt. Các tour biển tại Cửa Lò chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt so với nhiều điểm đến biển khác trong khu vực; các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử tuy có giá trị nhưng chưa được xây dựng theo hướng “kể câu chuyện hấp dẫn”, chưa tạo được trải nghiệm sâu cho du khách. Ngoài ra, hệ thống dịch vụ cao cấp còn hạn chế, đặc biệt là thiếu các cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4-5 sao, trong khi liên kết vùng trong xây dựng tour tuyến vẫn còn mờ nhạt.

Chất lượng dịch vụ và công tác truyền thông, quảng bá cũng là một trong những điểm nghẽn. Theo đại diện Vietravel, việc thiếu một chiến lược truyền thông đủ mạnh, thiếu câu chuyện thương hiệu thống nhất khiến hình ảnh du lịch Nghệ An chưa thực sự nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, từ đó ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách và doanh nghiệp lữ hành lớn.

Từ thực tiễn hoạt động lữ hành, bà Uyên cho rằng, để khai thác hiệu quả tiềm năng, Nghệ An cần đồng bộ nhiều giải pháp, từ nâng cao năng lực khai thác hàng không, tăng cường liên kết giữa địa phương, hãng bay, doanh nghiệp lữ hành, đến đầu tư chiều sâu cho sản phẩm, dịch vụ và truyền thông, qua đó từng bước hình thành các tour tuyến đa dạng, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ông Lê Doãn Hợ - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - cho rằng, giá trị cốt lõi làm nên bản sắc du lịch Nghệ An trước hết nằm ở con người và chiều sâu văn hóa, lịch sử. Ông Hợp ví Nghệ An như “một cô gái đẹp nhưng chưa được trang điểm và bị cha mẹ đặt trong phòng”, giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Nếu có chính sách đúng và quyết tâm đủ lớn thì du lịch Nghệ An hoàn toàn có thể bứt phá.

Ông Hợp nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An hội tụ bốn nhóm tiềm năng lớn để phát triển du lịch bền vững, gồm: truyền thống lịch sử - văn hóa đặc sắc; du lịch danh nhân và các dòng họ văn hóa; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với hệ thống rừng, biển, sông, hồ phong phú và du lịch gắn với thể thao, các cụm dịch vụ đa chức năng. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ những điểm nghẽn hiện nay chủ yếu nằm ở tư duy, chính sách và hạ tầng chưa đồng bộ. Từ đó, ông kiến nghị tỉnh cần sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và đổi mới tư duy quản lý theo hướng đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

“Làm du lịch Nghệ An phải làm lớn, làm nhanh, làm khác người, có đột phá. Nếu không có chính sách đúng và quyết tâm đủ mạnh, thì tiềm năng sẽ vẫn chỉ nằm trên giấy. Nhưng nếu làm được, Nghệ An hoàn toàn có thể vươn lên trở thành trung tâm du lịch, văn hóa lớn của Bắc Trung bộ và cả nước”, ông Hợp nhận định.