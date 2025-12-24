Vĩnh Long: Điểm nhấn du lịch xanh ngay ngày đầu năm 2026

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2026; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Long, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long phối hợp cùng các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức chương trình quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây là chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa thiết thực, quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long - Miền đất hội tụ, điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. Chương trình nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Vĩnh Long trong dịp đầu năm. Qua đó định vị thương hiệu du lịch Vĩnh Long mới trong lòng du khách và người dân Vĩnh Long.

Một góc “Vương quốc gốm đỏ” Mang Thít, Vĩnh Long.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 1-3/1/2026 (13-15/11 năm Ất Tỵ), tại Bến cảng hành khách Vĩnh Long, đường Phạm Hùng, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long). Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc không gian quảng bá du lịch với chủ đề “Du lịch Vĩnh Long hướng đến tương lai xanh, bền vững”, chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Vĩnh Long trong năm 2026, diễn ra vào ngày 1/1/2026.

Trong khuôn khổ chương trình, tại Bến cảng hành khách Vĩnh Long sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc sản của các điểm tham quan, cơ sở ẩm thực và doanh nghiệp du lịch trong tỉnh, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm (từ 8 giờ đến 22 giờ, từ ngày 1 đến 3/1/2026).

Biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tái hiện và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật dân gian và nghệ thuật đương đại như hát bội, hát sắc bùa Phú Lễ, nói thơ Vân Tiên, đờn ca tài tử, múa hát Khmer… Qua đó, lan tỏa giá trị di sản văn hóa và khơi dậy niềm tự hào quê hương, đất nước.

Con đường gốm và hoa dài nhất Việt Nam ở Vĩnh Long.

Không gian bếp xưa tái hiện những giá trị hoài niệm về gian bếp xưa vẫn luôn được trân trọng như một phần di sản văn hóa gia đình của người Việt Nam. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng diễn ẩm thực và giới thiệu nghề truyền thống tiêu biểu góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, diễn ra xuyên suốt chương trình.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cũng vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch năm 2026, tổ chức các hoạt động chào đón và ưu đãi dành cho du khách trong ngày đầu năm mới tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chuỗi hoạt động quảng bá du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội trong năm mới.