Hàng không - Du lịch

Google News

Chinh phục thị trường Ấn Độ, Vietjet nhận giải thưởng Xuất sắc về dịch vụ Hàng không và Trải nghiệm khách hàng

P.V

Hãng hàng không Vietjet vừa nhận giải thưởng “Xuất sắc về dịch vụ Hàng không và Trải nghiệm khách hàng” (Excellence in Aviation Services & Customer Experience) tại ET Leadership Excellence Awards 2025, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu tại quốc gia 1,4 tỷ dân Ấn Độ.

india-award.jpg

Giải thưởng được trao tặng cho các doanh nghiệp đầu ngành, có kết quả kinh doanh xuất sắc, tạo ra những dấu ấn nổi bật qua các thành tựu phát triển dịch vụ, sáng tạo, có ảnh hưởng tích cực trong ngành và cộng đồng. Vietjet là hãng hàng không nước ngoài duy nhất nhận được giải thưởng do tập đoàn truyền thông Times of India tổ chức, bên cạnh nhiều thương hiệu lớn của Ấn Độ.

Mở đường bay thẳng đầu tiên đến Ấn Độ từ năm 2019, Vietjet không ngừng tăng cường hoạt động, hiện diện tại thị trường với hơn 1,8 triệu lượt khách vận chuyển. Hãng hiện khai thác 10 đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng với các thành phố lớn hàng đầu là New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Hyderabad, Bengaluru với 88 chuyến bay mỗi tuần.

vietjet-aircraft-1.jpg

Vietjet chinh phục khách hàng bằng 4 hạng vé linh hoạt, các chương trình khuyến mãi lớn và hành trình bay giàu trải nghiệm phù hợp với khách Ấn Độ như thực đơn ẩm thực chay - Halal cùng các trải nghiệm đặc biệt trên các chuyến bay như hướng dẫn tập yoga, mừng lễ hội Diwali, Holi… Ngoài ra, Vietjet cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với hệ thống đặt vé đa kênh (website, ứng dụng, OTA), thanh toán ví điện tử PayU, chương trình hội viên SkyJoy, trợ lý AI Amy nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng. Hãng cũng đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo (Startup Flight), quảng bá văn hóa, đồng thời cam kết vận hành xanh với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) nhằm bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng cao của hành khách.

Hãng hàng không Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, tăng cường kết nối Việt Nam – Ấn Độ cũng như thế giới, mở ra nhiều cơ hội đi lại, du lịch. Hướng tới trở thành Tập đoàn Hàng không Quốc tế, Vietjet mang tới cơ hội bay cho tất cả mọi người, kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, cũng như sự thịnh vượng của Ấn Độ.

P.V
#Vietjet #dịch vụ hàng không #Ấn Độ #giải thưởng

