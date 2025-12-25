Hà Nội liên tục ra tour hút du khách trẻ

TP - Liên tục ra mắt các tour mới, Hà Nội đang thay đổi cách kể câu chuyện du lịch của mình để tiếp cận gần hơn với du khách trẻ. Trải nghiệm được thiết kế gọn gàng, có câu chuyện, có công nghệ và không gian để du khách có thể tham gia thay vì chỉ tham quan.

Hoài niệm trở thành tài nguyên du lịch

Trong mấy tháng cuối năm, Hà Nội liên tục ra các tour mới: Ký ức Cột cờ, Tuyến tàu điện số 6, Hà Nội Đẹp Sound hay Một ngày cùng di sản Phú Thượng... Nhìn bề ngoài, đây là tín hiệu tích cực cho thấy thành phố đang nỗ lực làm du lịch bằng sản phẩm, thay vì chỉ trông chờ vào danh thắng như trước đây.

Đoàn Đại sứ Cuba chụp ảnh lưu niệm tại toa Bếp - Chạn - Mâm thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6

Trong tour Ký ức Cột cờ vừa mới ra mắt, Hà Nội lựa chọn một biểu tượng lịch sử đặc biệt, Cột cờ Hà Nội, làm điểm nhấn cho chương trình tham quan, khám phá. Đây là công trình kiến trúc quân sự tiêu biểu trong quần thể Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, gắn với nhiều thời khắc lịch sử quan trọng của Thủ đô. Với thời lượng khoảng 60 phút, sản phẩm vận dụng phương pháp kể chuyện đa giác quan, kết hợp không gian di sản với công nghệ hiện đại, để du khách có thể cảm nhận lịch sử bằng cả hình ảnh và cảm xúc.

Việc liên tục làm mới sản phẩm diễn ra trong bối cảnh du lịch Hà Nội ghi nhận nhiều con số tích cực. Năm 2025, Thủ đô ước đón trên 33,7 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,82 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 134,46 nghìn tỷ đồng. Hà Nội cũng liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng và giải thưởng quốc tế của World Travel Awards, TripAdvisor, Time Out, Agoda, TasteAtlas, tạo hiệu ứng truyền thông toàn cầu.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá, việc ra mắt tour này “đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử có chiều sâu”. Đây cũng là yêu cầu nâng cao chất lượng trải nghiệm, lan tỏa và tôn vinh giá trị di sản, thay vì chỉ chạy theo số lượng khách.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội Nguyễn Thanh Quang nhìn nhận, trong bối cảnh chuyển đổi số, bảo tồn di sản không thể dừng ở việc giữ nguyên hiện trạng. Ký ức Cột cờ được xây dựng như một mô hình kết hợp giữa giá trị lịch sử, công nghệ số và cảm xúc, hướng tới việc biến di tích thành không gian tương tác, “đối thoại với lịch sử”. Với thời lượng gói gọn trong một giờ đồng hồ, tour này phù hợp với nhịp sống đô thị, đặc biệt là khách trẻ và khách đi ngắn ngày.

Anh Oscar Davies (du khách đến từ Vương quốc Anh) trải nghiệm và thưởng thức xôi Phú Thượng

Rất gần không gian Ký ức Cột cờ là Tuyến tàu điện số 6 nằm ở số 2 phố Trúc Bạch. Dự án tái hiện hình ảnh hệ thống tàu điện mặt đất từng hoạt động ở Hà Nội suốt gần một thế kỷ, từ những năm 1901-1991. Toa tàu đầu tiên của Tuyến tàu điện số 6 mang tên Toa Bao cấp: Bếp - Chạn - Mâm. Đây có thể coi là một bảo tàng thu nhỏ về đời sống Hà Nội thời bao cấp, với những vật dụng quen thuộc như bếp than tổ ong, ấm chén men xanh, chạn, mâm, radio cũ…

Việc kết hợp không gian hoài niệm với trải nghiệm ẩm thực truyền thống giúp tour này dễ tiếp cận nhiều nhóm du khách, từ người Hà Nội muốn tìm lại ký ức đến khách quốc tế tò mò về đời sống Việt Nam trong thế kỷ XX. Khi bước vào không gian tái hiện Hà Nội xưa, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet bày tỏ sự thích thú, gọi đây là một “cách kể chuyện lịch sử thông minh, cảm xúc và gần gũi”.

Dự án Tuyến tàu điện số 6 không chỉ dừng lại ở một toa tàu. Theo kế hoạch, dự án có 8 toa tàu được bố trí dọc theo đường Trúc Bạch. Mỗi toa sẽ mang một chủ đề ẩm thực đặc trưng của Việt Nam như cơm, phở, cà phê, trà, bánh mì... Điều này hứa hẹn sẽ tạo nên "con tàu" di sản, đưa du khách khám phá trọn vẹn nền ẩm thực phong phú của Việt Nam.

Chạm vào đời sống địa phương để kéo dài thời gian lưu trú

Ở quy mô nhỏ hơn nhưng mang tính bền vững, Một ngày cùng di sản Phú Thượng đưa du khách về với các di tích đình, chùa và nghề làm xôi truyền thống của Phú Thượng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điểm nhấn của tour là hoạt động trải nghiệm làm xôi cùng các nghệ nhân. Du khách sẽ được tìm hiểu quá trình làm nên nồi xôi thơm dẻo: chọn nếp, ngâm nếp, đồ xôi, chế biến các loại xôi truyền thống, tất cả được thực hiện thủ công bởi những bàn tay lành nghề.

Chia sẻ sau khi tham gia tour, giáo viên Nguyễn Thanh Hoa cho rằng, đây là trải nghiệm “thiết thực”, giúp học sinh và người tham gia hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và nghề truyền thống của địa phương. Oscar Davies, du khách đến từ Vương quốc Anh nhận xét những tour như vậy “rất hấp dẫn”, bởi mang lại trải nghiệm khác biệt so với tham quan thông thường. Chia sẻ sau chuyến đi, Oscar cho biết: “Tôi chưa từng nghĩ việc làm ra một nồi xôi lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo đến vậy. Các nghệ nhân thật sự truyền cảm hứng cho tôi bằng niềm tự hào và sự tận tâm của họ”. Anh cũng bày tỏ sự thích thú với hương vị xôi Phú Thượng, “vừa thơm, vừa dẻo”, đặc biệt là cảm giác được thưởng thức món ăn do chính mình tham gia làm ra.

Một mảnh ghép khác trong bức tranh tour mới của Hà Nội là Hà Nội Đẹp Sound, chuỗi hoạt động quảng bá du lịch đêm được tổ chức tại Phố Sách Hà Nội. Lấy cảm hứng từ ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, chương trình lựa chọn âm thanh làm ngôn ngữ kể chuyện chính, kết hợp trình diễn nghệ thuật, không gian sáng tạo và các hoạt động tương tác như “Sound Studio”, workshop vẽ đĩa CD, trải nghiệm nhạc cụ.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, thành phố hiện có 20 sản phẩm du lịch đêm và 9 không gian, tuyến phố đi bộ, ẩm thực, đã trở thành những điểm đến nổi bật của Thủ đô. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các sản phẩm du lịch đêm được kỳ vọng sẽ góp phần tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Hà Nội Đẹp Sound được xem là một thử nghiệm tích cực trong việc biến không gian công cộng quen thuộc thành điểm hẹn văn hóa về đêm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng đa dạng của người dân và du khách.

Theo nhận định của chuyên gia phát triển điểm đến Trịnh Đình Minh, để du lịch đêm thực sự trở thành một sản phẩm bền vững, yếu tố then chốt không nằm ở việc tổ chức bao nhiêu sự kiện, mà ở khả năng duy trì một nhịp hoạt động ổn định. Ông cho rằng, du khách đặc biệt là khách trẻ và khách quốc tế, luôn có xu hướng lên kế hoạch trước cho buổi tối của mình. “Tối thứ Sáu có gì, tối thứ Bảy có gì, tháng nào cũng có, mùa nào cũng có. Du khách ghét nhất sự bất định. Họ cần biết chắc, nếu đến Hà Nội tối nay, sẽ có trải nghiệm nào”, chuyên gia nói.

Ông Minh nhấn mạnh sự khác biệt giữa sự kiện và sản phẩm. Sự kiện có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh trong ngắn hạn, thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng chỉ đóng vai trò như “cú hích”. Ngược lại, sản phẩm du lịch đêm cần vận hành đều đặn, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị, để du khách có thể dễ dàng lựa chọn mà không phải chờ đợi hay phụ thuộc vào thời điểm đặc biệt.