Cần nhìn nhận cà phê là di sản toàn cầu

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu 2025, các chuyên gia có buổi đối thoại đa chiều, liên quan việc cà phê vượt ranh giới sản phẩm nông nghiệp và cần được nhìn nhận là di sản gắn với lịch sử, bản sắc của Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong khuôn khổ Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu 2025, Hội thảo khoa học quốc tế về cà phê được tổ chức tại Lâm Đồng tạo diễn đàn đối thoại đa chiều. Các chuyên gia văn hóa đưa ý kiến cà phê nên được nhìn nhận là di sản gắn với lịch sử, bản sắc địa phương.

Hội thảo nhấn mạnh cà phê trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, vượt khỏi khuôn khổ của sản phẩm nông nghiệp, thức uống và trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Tại Việt Nam, đặc biệt là Lâm Đồng, vùng đất có hơn một thế kỷ gắn bó với cây cà phê dần trở thành nơi lưu giữ di sản.

Các chuyên gia văn hóa đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bảo tồn giống cà phê. Việc gìn giữ và phát huy giá trị dòng cà phê đặc trưng như Robusta hay Bourbon không chỉ là vấn đề canh tác, mà còn là cách khẳng định giá trị bản địa của cà phê Việt Nam trên thế giới.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, khoa học công nghệ được nhìn nhận như công cụ quan trọng để bảo vệ bản sắc sinh học và văn hóa của hạt cà phê.

Lâm Đồng hiện là một trong những vùng sản xuất cà phê chất lượng cao lớn nhất cả nước, đồng thời là địa phương tiên phong trong việc kết hợp canh tác bền vững, chế biến sâu và phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa thưởng thức cà phê. Việc lựa chọn Lâm Đồng làm địa điểm tổ chức hội thảo và lễ hội mang ý nghĩa biểu trưng rõ nét, cho thấy sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên, con người và khát vọng vươn tầm quốc tế của một vùng di sản.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là nơi khởi nguồn của xu hướng mới, nơi các giá trị truyền thống bảo tồn song hành với sáng tạo sản phẩm và mô hình phát triển hiện đại.

Toàn cảnh buổi khai mạc Lễ hội di sản cà phê toàn cầu.

Trong tầm nhìn dài hạn, các chuyên gia thống nhất quan điểm hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm văn hóa và nghiên cứu cà phê của khu vực vào năm 2050. Người trồng cà phê được nhấn mạnh là chủ thể trực tiếp gìn giữ hệ sinh thái và văn hóa vùng nguyên liệu, cần được trao giá trị xứng đáng.

Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu 2025 diễn ra tại Lâm Đồng từ ngày 21/12/2025-2/1/2026. Thông qua mô hình phối hợp nhiều phía, lễ hội có nhiều hoạt động nghệ thuật, không gian trải nghiệm và diễn đàn học thuật nhằm tôn vinh hạt cà phê Việt Nam và người trồng cà phê trong dòng chảy di sản toàn cầu.