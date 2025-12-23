Trang phục khoét ngực bị chỉ trích vì gắn mác áo dài

TPO - Cách tân áo dài không sai, nhưng ranh giới cách tân và phá cách làm mất đi giá trị và vẻ thanh lịch vốn có của trang phục truyền thống rất mong manh. Một thương hiệu thời trang phải xin lỗi, cam kết gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan đến trang phục khoét ngực táo bạo gắn mác áo dài.

Tối muộn 22/12, TikToker Nhan Khả Ái lên tiếng xin lỗi liên quan đến lùm xùm quảng bá áo dài gây tranh cãi vì hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục. "Khi biết khán giả phản hồi tiêu cực, tôi lập tức chạy ra ngoài quay video xin lỗi. Tôi và nhãn hàng quyết định hủy toàn bộ đơn hàng đặt trong phiên live, hoàn tiền và xin lỗi khách đã mua sản phẩm. Nhãn hàng cũng gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh, cam kết không có sản phẩm nào bán ra thị trường", Khả Ái nói.

Cô cho biết sẽ rút kinh nghiệm, kỹ lưỡng hơn trong việc chọn trang phục liên quan đến yếu tố truyền thống. Đại diện cửa hàng cũng thừa nhận thiếu sót trong quá trình thiết kế và truyền thông, thừa nhận không cẩn trọng trong việc sử dụng từ "áo dài".

Trang phục khoét sâu ở ngực gây tranh cãi khi gắn mác áo dài.

Ngày 20/12, nữ TikToker xuất hiện trong phiên livestream sản phẩm áo dài Tết của một thương hiệu thời trang. Sản phẩm gây chú ý của phiên live là trang phục được thương hiệu gọi là áo dài nhưng có phần xẻ ngực táo bạo, để lộ vải ren màu đen bên trong.

Việc Khả Ái mô tả áo dài thanh lịch, kín đáo lập tức vấp phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng. TikToker cũng cho biết lần đầu mặc trang phục, cô không thấy hở hang, phản cảm vì cho rằng ren cũng chỉ là chất liệu bình thường trong thời trang.

Một số người cho rằng cách tân áo dài không sai, nhưng không nên làm mất đi giá trị và vẻ thanh lịch vốn có của trang phục truyền thống. "Trang phục mà nữ TikToker quảng bá trông luộm thuộm, đừng gắn mác áo dài", "Đây là áo khoác tắm biển chứ không phải áo dài" - một số người dùng mạng xã hội bình luận.

Từ lâu, ranh giới của việc cách tân hay phá cách quá đà để biến áo dài thành loại trang phục khác vẫn là chủ đề nóng trong giới thời trang. Đầu năm 2025, một số thương hiệu thời trang phải xin lỗi vì ra mắt sản phẩm váy ngắn trên đầu gối, không có tà, hay phối áo quây ngực với quần dáng rộng rồi gọi đó là áo dài.

Nhiều thương hiệu thời trang chạy theo trào lưu áo dài phanh cúc.

Trao đổi với PV Tiền Phong về vấn đề này, nhà nghiên cứu Trần Đoàn Lâm - cố vấn CLB Đình làng Việt - cho rằng cần phân biệt rõ áo dài truyền thống, áo dài cách tân với áo thời trang.

"Cách tân là thay đổi chi tiết nhưng không làm ảnh hưởng tới bản dạng, bản sắc của áo dài truyền thống. Áo dài cách tân vẫn phải bảo đảm những đặc trưng của áo dài truyền thống, mặc lên không bị na ná những loại áo khác. Áo dài truyền thống có quy chuẩn riêng về chiều dài, rộng, dáng cổ. Các thương hiệu thời trang nên phân định rõ trong cách gọi, không để áo dài truyền thống lẫn lộn với áo thời trang", chuyên gia nói.

Lâu nay, áo dài vẫn được tôn vinh nhờ gắn bó với hình ảnh của phụ nữ Việt. Nhiều chuyên gia thống nhất trang phục áo dài, văn hóa mặc áo dài là một nét văn hóa sống động, cần được bảo vệ và phát huy giá trị trong bối cảnh đương đại.