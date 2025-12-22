Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Khắc Chiếu Cần Vương lên bia đá 11 tấn

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một tấm bia đá granite nặng hơn 11 tấn, khắc toàn văn Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi bằng chữ Hán và chữ Việt vừa được đặt trang trọng trong khuôn viên Di tích quốc gia Thành Tân Sở (Quảng Trị).

Tấm bia được thực hiện từ sự đóng góp tự nguyện của nhiều người con quê hương Cam Lộ đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Quảng Trị (cũ), với mong muốn lưu giữ Chiếu Cần Vương - văn kiện lịch sử đặc biệt của dân tộc theo cách trang trọng, bền vững với thời gian.

img-5436.jpg
Bia đá được cẩu vào đặt ở vị trí trang trong trong khu di tích Tân Sở. Ảnh: Đức Việt.

Bia đá có kích thước rộng 4,2 m, cao 2,6 m, dày 0,7 m, nặng hơn 11 tấn. Nội dung Chiếu Cần Vương được khắc song ngữ chữ Hán (nguyên bản) và chữ Việt, nổi bật với dòng chữ màu vàng. Tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 300 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - quản lý Di tích quốc gia Thành Tân Sở, việc khắc Chiếu Cần Vương bằng cả chữ Hán và chữ Việt nhằm vừa bảo tồn nguyên vẹn giá trị gốc của tư liệu lịch sử, vừa giúp đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, dễ tiếp cận, đọc hiểu.

“Tấm bia không chỉ là hiện vật trưng bày mà còn là tư liệu giáo dục truyền thống yêu nước, góp phần làm giàu thêm không gian văn hóa - lịch sử của di tích Thành Tân Sở”, ông Hiếu nói.

Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương có diện tích khoảng 3 ha, được thiết kế mô phỏng kiến trúc thời Nguyễn. Nơi đây đang trưng bày nhiều hiện vật gắn với vua Hàm Nghi như bát, đũa, ống hút thuốc từng được nhà vua sử dụng, cùng 29 bức tranh (bản sao) do vua vẽ trong thời gian lưu đày tại Alger.

Thành Tân Sở được triều Nguyễn khởi công xây dựng năm 1883, là kinh đô dự phòng của triều đình. Năm 1885, sau khi kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết rút lên đây và ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu, văn thân và toàn dân đứng lên phò vua cứu nước, mở đầu cho phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp lan rộng khắp cả nước.

Dù được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1995, Thành Tân Sở trong thời gian dài hầu như không còn dấu tích. Đến năm 2018, Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương mới được xây dựng và khánh thành vào năm 2020, đúng dịp kỷ niệm 135 năm vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương. Long vị của vua cũng được rước từ Đại nội Huế về thờ tại đây.

Việc đặt bia đá khắc Chiếu Cần Vương đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, góp phần khơi dậy niềm tự hào lịch sử, bồi đắp truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Hoàng Nam
#Thành Tân Sở #vua Hàm Nghi #Chiếu Cần Vương #di tích lịch sử #tâm bia đá #Cam Lộ #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục