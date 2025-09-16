Huế đầu tư trùng tu ‘đại học quốc gia’ của triều Nguyễn

Quốc Tử Giám triều Nguyễn được vua Gia Long cho xây dựng từ năm 1803 với tên gọi ban đầu là Đốc Học đường. Tháng 3/1820, vua Minh Mạng đổi tên trường thành Quốc Tử Giám. Đây được xem như là đại học quốc gia dưới thời nhà Nguyễn nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước. Trường nằm tại làng An Ninh Thượng (huyện Hương Trà cũ, TP Huế), cách Kinh thành Huế khoảng 5 km về phía tây, mặt hướng ra sông Hương. Do trường ở khá xa Kinh thành Huế, đến năm 1908 (dưới thời vua Duy Tân), triều đình nhà Nguyễn cho dời trường Quốc Tử Giám về tại khu đất ở góc đông nam Hoàng thành Huế như hiện nay.