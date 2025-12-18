NSND Bùi Gia Tường - nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - qua đời

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

TPO - NSND Bùi Gia Tường là giảng viên cello hệ đại học đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ông nguyên là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2001.

GS.NSND Bùi Gia Tường - người được mệnh danh là "cánh chim đầu đàn" của violoncelle Việt Nam - qua đời chiều 17/12, hưởng thọ 89 tuổi. Thông tin được anh Bùi Tường Văn - con trai nghệ sĩ - xác nhận với Tiền Phong.

Gia đình cho biết lễ tang nghệ sĩ diễn ra sáng 19/12 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). NSND Bùi Gia Tường được an táng tại Nghĩa trang Yên Kỳ (Hà Nội).

Nghệ sĩ cello Bùi Gia Tường sinh ra trong gia đình tri thức tại Hà Nội. Ngày bé, ông thích hát và cũng có giọng hát hay nên được sinh hoạt tại đoàn xung phong tuyên truyền của Ninh Bình. Sau này, ông được giới thiệu vào Đoàn Văn công của Sư đoàn 308 để hát phục vụ bộ đội.

NSND Bùi Gia Tường là tay đàn cello gạo cội.

Nghệ sĩ Bùi Gia Tường tốt nghiệp đại học và cao học tại nhạc viện Tchaikovsky (Nga). Ông là giảng viên cello hệ đại học đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).

Từ năm 1986-1999, ông giữ chức vụ Phó cục trưởng, rồi Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), kiêm Phó giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, GS.NSND Bùi Gia Tường có nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển ngành âm nhạc giao hưởng thính phòng. Ông từng biểu diễn ở nhiều nước, là giám khảo cuộc thi violoncelle quốc tế Tchaikovsky. Năm 1998, ông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

Ông nhận học hàm Phó giáo sư năm 1980 và Giáo sư (cấp II) năm 1992, được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2001.

Nghệ sĩ Bùi Gia Tường bên các học trò.

Cuối năm 2007, Nhạc viện Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc mừng sinh nhật lần thứ 70 của GS.NSND Bùi Gia Tường. Trong chương trình, ông trình diễn nhiều tác phẩm nổi tiếng viết cho violoncelle như Khúc tưởng niệm (G.Fauré), độc tấu các tác phẩm Sonata cho cello và piano cung Sol thứ, Nỗi đau khổ của tình yêu (F. Kreisler), Vũ khúc Hơ Rê (Hoàng Dương)...

NSND Bùi Gia Tường từng chia sẻ ông có nhiều nguyện vọng dang dở với nghệ thuật. Ông tiếc nuối khi các thế hệ kế cận ít tài năng xuất chúng, phải mòn mỏi bám trụ với nghề. Nghệ sĩ gạo cội mong biểu diễn và giảng dạy nhiều nhất có thể để tiếp thêm niềm tin cho thế hệ trẻ.

Nghe tin NSND Bùi Gia Tường qua đời, GS Trần Thế Bảo - bạn học của ông - nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi cùng Bùi Gia Tường là học sinh khóa đầu của Trường Âm nhạc Việt Nam, mở năm 1956. Chúng tôi là bạn bè thân thiết và có biết bao kỷ niệm. Nghe bạn ra đi, lòng buồn da diết. Thương tiếc bạn đồng niên, người thầy tận tụy đào tạo nhiều nghệ sĩ cello tài năng".

