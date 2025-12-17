“Hãy Yêu Nhau Đi”: Khi Eras Land kết nối cộng đồng bằng âm nhạc và sự sẻ chia

Giữa không khí sôi động của thị trường giải trí với những sân khấu quy mô lớn, đêm nhạc “Hãy Yêu Nhau Đi” do Gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage đã tạo nên một dấu ấn khác biệt – tinh tế, sâu lắng và giàu giá trị nhân văn. Không phô trương hình thức, chương trình chọn âm nhạc làm cầu nối để lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội.

Âm nhạc mộc mạc, cảm xúc chân thành

Không chạy theo xu hướng đại nhạc hội hoành tráng, “Hãy Yêu Nhau Đi” được thiết kế trong không gian vừa đủ, nơi âm nhạc Trịnh Công Sơn vang lên mộc mạc, gần gũi. Chính sự tiết chế về hình thức ấy lại mở rộng chiều sâu cảm xúc, giúp khán giả thực sự lắng nghe và đồng cảm.

Với Eras Land, đây không đơn thuần là một đêm nhạc, mà là hành trình kết nối cộng đồng thông qua những giá trị tinh thần bền vững. Di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn – vượt qua mọi giới hạn thời gian – trở thành chất xúc tác để con người xích lại gần nhau hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn và sẻ chia nhiều hơn giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả.

Bà Nguyễn Hương - Tổng Giám đốc Eras Land – giới thiệu về đêm nhạc “Hãy yêu nhau đi”

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mỗi người mang đến một sắc thái riêng, từ dịu dàng, sâu lắng đến trẻ trung, mới mẻ, nhưng cùng hòa quyện trong tinh thần nhân văn xuyên suốt của nhạc Trịnh. Các phần trình diễn nối tiếp nhau như một dòng chảy cảm xúc liền mạch, giúp khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn chiêm nghiệm về tình yêu, con người và cuộc sống.

Song hành cùng đêm nhạc là triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, mang đến những góc nhìn đời thường, gần gũi về Trịnh Công Sơn – một tâm hồn lớn luôn hướng về con người và những phận đời bình dị.

Dấu ấn thương hiệu gắn với cộng đồng

Điểm nhấn giàu ý nghĩa của chương trình nằm ở thông điệp “yêu thương đi cùng hành động” mà Eras Land theo đuổi. Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Hương – Tổng Giám đốc Eras Land nhấn mạnh: “Với chúng tôi, ‘Hãy Yêu Nhau Đi’ là lời nhắc về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội – những giá trị cần được nuôi dưỡng bền bỉ trong mọi giai đoạn phát triển”.

Trên tinh thần đó, Eras Land đã đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ Văn học Nghệ thuật Trịnh Công Sơn; đồng thời, Decofi đóng góp thêm 100 triệu đồng, nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung – vùng đất thường xuyên chịu nhiều thiên tai, mất mát.

Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình

Thông qua sự kiện này, Eras Land tiếp tục khẳng định định vị thương hiệu kiến tạo chuẩn sống của kỷ nguyên mới – nơi phát triển bền vững không tách rời con người, văn hóa và cộng đồng.

“Hãy Yêu Nhau Đi” không chỉ khép lại bằng những tràng vỗ tay, mà còn mở ra một tinh thần sống tích cực hơn: sống chậm lại, nhân văn hơn và lan tỏa yêu thương bằng những hành động thiết thực, bền bỉ.