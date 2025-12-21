Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Dàn nghệ sĩ khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lễ trao giải WeYoung 2025 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) tối 20/12, vinh danh những cá nhân trẻ, cộng đồng và thương hiệu có sức ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ Việt Nam. Chương trình không chỉ là lễ trao giải đơn thuần mà còn là gala âm nhạc, mang đậm chất "trẻ" - tinh thần của giải thưởng.

Lễ trao giải WeYoung 2025 diễn ra tối 20/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Chương trình mở đầu với mashup Trăm phần trăm trẻ với loạt ca khúc mang tinh thần trẻ trung, cá tính như Tránh đường cho trai đẹp đi qua, Điện cao thế, Cute & Cool, VINAQUAY, E là đôn chề và ca khúc chủ đề 100%, do nhiều nghệ sĩ trẻ như Lohan, Lezii, Vinahuy, Jaysonlei, CoolKid cùng góp giọng.

597673067-1299073498919897-8268656593369111940-n.jpg
k14-02861.jpg
k14-02952.jpg
k14-n-00116.jpg
Mashup Trăm phần trăm trẻ với loạt ca khúc mang tinh thần trẻ trung, cá tính với phần thể hiện của Lezii, Jaysonlei, CoolKid...

Tiếp đó, mashup Ngàn năm bên nhau đưa khán giả vào không gian âm nhạc lắng đọng hơn với Ngàn năm ánh sáng, Nằm bên anh, Tìm thấy nhauGặp lại?, được thể hiện bởi Đặng Vĩnh Thịnh, Minh Đình, Sivan và Izara Thiên Nga - Nhật Hoàng. Không khí sân khấu trở nên sôi động hơn với phần mashup Giáng trần. Mashup bao gồm nhiều bản hit quen thuộc với giới trẻ như Seenderella, Trà & Cafe, Khế ước, Mộc miên.

k14-n-00199.jpg
601920371-1299559242204656-2407425765866930044-n.jpg
601821779-1299559098871337-778503431302487499-n.jpg
Không khí sân khấu trở nên sôi động với các phần mashup của nghệ sĩ trẻ như Đặng Vĩnh Thịnh, Chi Xê, nhóm nhạc The Flob...

Mashup Vạn vật là kho báu gồm bài tình ca được công chúng yêu thích như Vạn vật như muốn ta bên nhau, Người yêu anh nhất, Kho báu. Đặc biệt, phần kết của mashup này là sự hòa giọng của RIO, Bảo Anh, Strong Trọng Hiếu trong ca khúc Kho báu phiên bản rock.

Một trong những màn trình diễn để lại cảm xúc lắng đọng cho khán giả là màn trình diễn của rapper GDUCKY với ca khúc Bạn đời. Gigi Hương Giang tiếp nối bằng I don't wanna let you go, giữ nhịp cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Vương Bình sau đó mang đến không gian âm nhạc riêng với Thành phố phía đông. Khép lại phần trình diễn này, tất cả nghệ sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

﻿﻿﻿k14-5330.jpg
﻿dtt3285.jpg﻿
﻿k14-03836.jpg﻿
dtt3356-8756.jpg
Gala trao giải khép lại với mashup Thích Xmas.

Khép lại đêm gala là mashup Thích Xmas, nơi không khí Giáng sinh lan tỏa qua các ca khúc Into The Wonderland, Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Noella U, Thích em tâm huyết, Xmas suy, Xmas đây, em đâuĐiều vô tri nhất, với sự góp mặt của Kai Đinh, Vinahuy, Sivan, PiaLinh, CoolKid...

Tại lễ trao giải tối 20/12 tại TP HCM, ban tổ chức đã trao tổng cộng 11 giải thưởng. Giải Young ID do cộng đồng bình chọn được trao cho Nguyễn Đình Khang, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Hùng, LazyFeel (Trần Bảo Minh) và nghiên cứu sinh Hà Hải Dương.

﻿k14-3941-4987.jpg
k14-03670.jpg﻿
Dàn nghệ sĩ nhận giải Young ID do cộng đồng bình chọn (trái) và giải Young ID do hội đồng thẩm định lựa chọn.

Ở lĩnh vực cộng đồng người hâm mộ, giải Best Fandom Forever thuộc về KINGDOM (cộng đồng người hâm mộ của Soobin). Cộng đồng người hâm mộ của nam ca sĩ cũng mang về còn giải Best Fan Project - dự án fan support chuỗi concert All-rounder của Soobin. Chuỗi live concert này cũng giành được giải Iconic concert. Tuy nhiên, do lịch trình cá nhân, nam nghệ sĩ không thể đến nhận giải.

CONGB giành chiến thắng ở hạng mục Rising Artist trước nhiều nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh trai say hi, Em xinh say hi, Tân binh toàn năng.

602007789-1299517395542174-7401227772395640496-n.jpg
604700239-1299517418875505-3238177428968376076-n.jpg
CONGB giành chiến thắng ở hạng mục Rising Artist ở WeYoung 2025.
Gia Linh
#WeYoung #giải thưởng trẻ #giới trẻ Việt Nam #Nguyễn Đình Khang #Phương Mỹ Chi #CONGB #Soobin #Soobin Hoàng Sơn #xu hướng giới trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục