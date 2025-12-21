Dàn nghệ sĩ khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ

TPO - Lễ trao giải WeYoung 2025 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM) tối 20/12, vinh danh những cá nhân trẻ, cộng đồng và thương hiệu có sức ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ Việt Nam. Chương trình không chỉ là lễ trao giải đơn thuần mà còn là gala âm nhạc, mang đậm chất "trẻ" - tinh thần của giải thưởng.

Lễ trao giải WeYoung 2025 diễn ra tối 20/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM). Chương trình mở đầu với mashup Trăm phần trăm trẻ với loạt ca khúc mang tinh thần trẻ trung, cá tính như Tránh đường cho trai đẹp đi qua, Điện cao thế, Cute & Cool, VINAQUAY, E là đôn chề và ca khúc chủ đề 100%, do nhiều nghệ sĩ trẻ như Lohan, Lezii, Vinahuy, Jaysonlei, CoolKid cùng góp giọng.

Mashup Trăm phần trăm trẻ với loạt ca khúc mang tinh thần trẻ trung, cá tính với phần thể hiện của Lezii, Jaysonlei, CoolKid...

Tiếp đó, mashup Ngàn năm bên nhau đưa khán giả vào không gian âm nhạc lắng đọng hơn với Ngàn năm ánh sáng, Nằm bên anh, Tìm thấy nhau và Gặp lại?, được thể hiện bởi Đặng Vĩnh Thịnh, Minh Đình, Sivan và Izara Thiên Nga - Nhật Hoàng. Không khí sân khấu trở nên sôi động hơn với phần mashup Giáng trần. Mashup bao gồm nhiều bản hit quen thuộc với giới trẻ như Seenderella, Trà & Cafe, Khế ước, Mộc miên.

Không khí sân khấu trở nên sôi động với các phần mashup của nghệ sĩ trẻ như Đặng Vĩnh Thịnh, Chi Xê, nhóm nhạc The Flob...

Mashup Vạn vật là kho báu gồm bài tình ca được công chúng yêu thích như Vạn vật như muốn ta bên nhau, Người yêu anh nhất, Kho báu. Đặc biệt, phần kết của mashup này là sự hòa giọng của RIO, Bảo Anh, Strong Trọng Hiếu trong ca khúc Kho báu phiên bản rock.

Một trong những màn trình diễn để lại cảm xúc lắng đọng cho khán giả là màn trình diễn của rapper GDUCKY với ca khúc Bạn đời. Gigi Hương Giang tiếp nối bằng I don't wanna let you go, giữ nhịp cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng. Vương Bình sau đó mang đến không gian âm nhạc riêng với Thành phố phía đông. Khép lại phần trình diễn này, tất cả nghệ sĩ cùng hòa giọng trong ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Gala trao giải khép lại với mashup Thích Xmas.

Khép lại đêm gala là mashup Thích Xmas, nơi không khí Giáng sinh lan tỏa qua các ca khúc Into The Wonderland, Để tôi ôm em bằng giai điệu này, Noella U, Thích em tâm huyết, Xmas suy, Xmas đây, em đâu và Điều vô tri nhất, với sự góp mặt của Kai Đinh, Vinahuy, Sivan, PiaLinh, CoolKid...

Tại lễ trao giải tối 20/12 tại TP HCM, ban tổ chức đã trao tổng cộng 11 giải thưởng. Giải Young ID do cộng đồng bình chọn được trao cho Nguyễn Đình Khang, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Hùng, LazyFeel (Trần Bảo Minh) và nghiên cứu sinh Hà Hải Dương.

﻿ ﻿ Dàn nghệ sĩ nhận giải Young ID do cộng đồng bình chọn (trái) và giải Young ID do hội đồng thẩm định lựa chọn.

Ở lĩnh vực cộng đồng người hâm mộ, giải Best Fandom Forever thuộc về KINGDOM (cộng đồng người hâm mộ của Soobin). Cộng đồng người hâm mộ của nam ca sĩ cũng mang về còn giải Best Fan Project - dự án fan support chuỗi concert All-rounder của Soobin. Chuỗi live concert này cũng giành được giải Iconic concert. Tuy nhiên, do lịch trình cá nhân, nam nghệ sĩ không thể đến nhận giải.

CONGB giành chiến thắng ở hạng mục Rising Artist trước nhiều nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh trai say hi, Em xinh say hi, Tân binh toàn năng.