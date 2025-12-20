Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Cả nước xem 'Mưa đỏ'

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khán giả cả nước được xem “Mưa đỏ” trên sóng Truyền hình Quốc phòng tối 20/12 và VTV8, VTV3 ngày 21/12.

Sau khi rời rạp từ 29/9, Mưa đỏ lần đầu được công chiếu trên truyền hình vào 20h40 tối 20/12 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sau đó, bộ phim tiếp tục lên sóng VTV8 lúc 19h và VTV3 lúc 21h cùng ngày 21/12 nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025).

Đây không chỉ là cơ hội để Mưa đỏ tiếp cận công chúng, còn góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những giá trị nhân văn, lịch sử mà bộ phim theo đuổi.

mua-do-3-2569.jpg

Mưa đỏ ra rạp ngày 22/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tái hiện 81 ngày đêm bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị. Bộ phim nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, liên tục phá vỡ các cột mốc như vượt hơn 100 tỷ đồng chỉ sau ba ngày, 200 tỷ đồng sau một tuần, 500 tỷ đồng trong vòng hai tuần.

Mưa đỏ trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, với doanh thu hơn 700 tỷ đồng, hơn 8 triệu lượt khán giả đến rạp.

Theo nhận định của giới chuyên môn, Mưa đỏ phá vỡ định kiến rằng dòng phim chiến tranh - cách mạng “kén người xem”, tạo nên sức hút lớn chưa từng có đối với khán giả ở mọi lứa tuổi.

Vừa qua, bộ phim giành Bông sen Vàng hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất và nhiều giải phụ như Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, Diễn viên phụ xuất sắc và Thiết kế âm thanh xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24, được đánh giá cao cả về kỹ thuật và nội dung.

Ngoài ra, Mưa đỏ được chọn làm đại diện chính thức của Việt Nam tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 98 (Giải Academy Awards), lọt vào danh sách 86 phim truyện quốc tế đủ điều kiện tranh cử. Đáng tiếc bộ phim không được gọi tên trong danh sách rút gọn của hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất Oscar 2026 mới được công bố.

Sau khi rời rạp, Mưa đỏ đã được chiếu miễn phí tại các buổi chiếu lưu động, rạp địa phương, và các di tích lịch sử để tri ân cựu chiến binh và người dân.

Đỗ Quyên
#Mưa đỏ #phim chiến tranh #quân đội #Việt Nam #kỷ niệm 81 năm #phim Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục