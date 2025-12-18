Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Ưng Hoàng Phúc đáp trả

Đỗ Quyên
TPO - Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lên tiếng khi bị mỉa mai hết thời, bán USB nhạc tìm lại hào quang giá 500.000 đồng.

Dư luận đang tranh cãi việc Ưng Hoàng Phúc công bố dự án bán USB nhạc với giá 500.000 đồng và hơn 600.000 đồng. Cụ thể, USB có chứa 24 ca khúc file chất lượng cao, bao gồm 20 bài hit, 4 bài chưa phát hành và bản xem trước MV mới.

Khán giả cho rằng nam ca sĩ bán giá USB cao hơn so với thị trường. Một số ý kiến bình luận Ưng Hoàng Phúc hết thời, vướng nhiều drama.

Nam ca sĩ đáp trả và cho rằng đang bị công kích cá nhân vô lý. Anh nói bản thân bán sản phẩm lao động chân chính, không vi phạm pháp luật hay làm điều sai trái.

Theo Ưng Hoàng Phúc, ngay cả khi ở đỉnh cao vẫn có hàng chục, hàng trăm bình luận chê, nói anh hết thời.

“Họ dùng câu từ nặng nề và thiếu tôn trọng. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu những lời lẽ mang tính xúc phạm như vậy. Xin hãy lan tỏa những câu chuyện tích cực, có giá trị cho cộng đồng, thay vì viết nội dung mỉa mai, công kích cá nhân. Tôi bán USB là bán âm nhạc, sản phẩm lao động chân chính. Mong việc thiếu thiện chí dừng lại trước khi mọi việc bị đẩy đi quá xa”, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ.

Trước đó, Ưng Hoàng Phúc vướng ồn ào liên quan MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng. Sản phẩm có hình ảnh quảng cáo web cá độ. Đây được xem là drama ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh và sự nghiệp của Ưng Hoàng Phúc cũng như nhóm Ngũ hổ tướng.

Ưng Hoàng Phúc từng là gương mặt dẫn đầu Vpop những năm 2002-2007. Tên tuổi của anh gắn với nhiều hit như Thà rằng như thế, Mỗi người một nơi, Tôi không tin, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều…

Sau năm 2007, Ưng Hoàng Phúc rời WePro, lập công ty riêng nhưng không duy trì được phong độ. Anh tạm dừng hoạt động một thời gian dài do chấn thương đĩa đệm. Đây chính là giai đoạn khiến Ưng Hoàng Phúc chệch nhịp với bối cảnh thị trường nhạc Việt có những thay đổi mạnh mẽ. Khi trở lại, anh dần mất vị thế, thậm chí biến mất trên các bảng xếp hạng.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Ưng Hoàng Phúc tìm cách trở lại. “Tôi đến với nghề bằng đam mê. Nếu hết đam mê thì mình sẽ không còn là chính mình. Những lúc bế tắc, tôi vẫn giữ đam mê, vẫn hát, làm sản phẩm dù những sản phẩm lúc đó không được tốt, không được trọn vẹn, không đúng thị hiếu thị trường nên không viral. Phải có những vấp ngã, thất bại thì mình mới nhìn ra được mình đang ở đâu, phải làm gì để thay đổi tốt hơn”, anh chia sẻ.

Đỗ Quyên
#Ưng Hoàng Phúc #USB nhạc #hào quang #tranh cãi #âm nhạc #bình luận

