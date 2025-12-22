Dermall Matrix tạo 'cơn sốt' sau 9 ngày Pop-up Store tại Hà Nội: Trải nghiệm chăm sóc da ECM gây tiếng vang lớn

Pop-up store lần đầu tiên của Dermall Matrix tại Việt Nam đã chính thức đánh dấu sự hiện diện đầy ấn tượng của thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc, mang đến hành trình trải nghiệm chăm sóc da chuyên sâu kết hợp chuỗi hoạt động tương tác sôi nổi, trở thành điểm hẹn làm đẹp nổi bật dịp cuối năm 2025.

Mặt nạ ECM và dấu ấn Dermall Matrix suốt 9 ngày tại Lotte Mall West Lake

Dermall Matrix là thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc theo định hướng Derma-cosmetic, nổi bật với các giải pháp hỗ trợ chăm sóc và phục hồi làn da dựa trên nghiên cứu khoa học. Dòng sản phẩm chủ lực – mặt nạ ECM – đã giúp thương hiệu giành vị trí số một trong hạng mục “Mặt nạ cao cấp” tại Giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc 2025, khẳng định năng lực công nghệ và uy tín trong lĩnh vực phục hồi da chuyên sâu.

Sau 9 ngày liên tục diễn ra từ 13/12 đến 21/12, Pop-up Store tại Lotte Mall West Lake (Hà Nội) đã chính thức khép lại, ghi nhận sự thành công vượt kỳ vọng và để lại dấu ấn đậm nét trong cộng đồng làm đẹp Việt. Sự kiện thu hút hơn 3,000 lượt khách tham quan trực tiếp, trở thành điểm đến sôi động của các “tín đồ skincare” trong suốt thời gian diễn ra.

Khách hàng tham gia trải nghiệm Pop-up store Dermall Matrix

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, đông đảo khách hàng đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và chia sẻ cảm nhận tích cực: làn da trở nên mềm mại, căng mịn và tươi sáng ngay sau lần sử dụng đầu tiên mặt nạ công nghệ phức hợp ECM. Nhiều khách hàng bày tỏ sự bất ngờ, trong đó chị M. (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Cảm giác như vừa làm liệu trình phục hồi, da căng hơn hẳn ngay sau khi tháo mặt nạ”

Thành công này cho thấy Pop-up Store đã thực sự mang đến trải nghiệm “chạm – cảm – tin”, đồng thời khẳng định chiến lược đúng đắn của Dermall Matrix trong việc đặt người dùng làm trung tâm để phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

Hơn 3,000 khách tham quan hòa mình vào thế giới chăm sóc da tại Dermall Matrix Pop-up Store

Không gian Pop-up Store được thiết kế hiện đại với tông xanh – trắng nhã nhặn, tái hiện hình ảnh một phòng chăm sóc da chuẩn Hàn Quốc giữa lòng Hà Nội. Từng khu vực được bố trí khoa học, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn chuyên nghiệp, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu sản phẩm.

Tại đây, khách hàng không chỉ được trải nghiệm trực tiếp mặt nạ ECM và các dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu, mà còn được đội ngũ tư vấn viên giàu chuyên môn phân tích tình trạng da, hướng dẫn quy trình chăm sóc cá nhân hóa. Sự tương tác 1:1 này đã giúp Dermall Matrix tạo dựng niềm tin, đồng thời mang đến cảm giác được “chăm sóc như tại spa” cho mỗi khách tham dự.

Khu vực check-in là điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm, nơi khách hàng ghi lại khoảnh khắc và nhận các phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong suốt 9 ngày, nhiều KOL, KOC và các bạn trẻ đã tham gia check-in và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội, với lượt tương tác và chia sẻ hình ảnh đạt hơn 1,500 lượt, minh chứng sức hút mạnh mẽ của Pop-up Store và sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng làm đẹp.

Chương trình Lucky Draw được tổ chức hằng ngày vào các khung giờ 12h00, 16h00 và 20h00 với tổng giải thưởng là 39 chiếc lightstick BLACKPINK đã thực sự “đốt nóng” không khí sự kiện. Hoạt động thu hút gần 500 lượt khách tham gia, góp phần gia tăng tương tác trực tiếp và mang đến những khoảnh khắc hào hứng, bất ngờ cho người tham dự.

Phiên livestream ngày 15/12 từ 11h00 đến 13h00 cũng trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong chuỗi hoạt động, được tổ chức trực tiếp tại Pop-up Store với sự đồng hành của “Chị đẹp”. Kết quả, livestream nhận được lượng lớn câu hỏi và tương tác, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng dành cho Dermall Matrix.

Chuỗi hoạt động đa dạng tại Pop-up Store – từ trải nghiệm sản phẩm, tư vấn trực tiếp, check-in, Lucky Draw đến livestream – đã tạo nên một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi mua sắm gắn liền với giải trí và kết nối. Sau 9 ngày bùng nổ với các hoạt động tại Lotte Mall West Lake, Dermall Matrix không chỉ thành công trong việc đưa công nghệ chăm sóc da ECM đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, mà còn khẳng định dấu ấn thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc cao cấp, mở ra tiền đề vững chắc cho hành trình phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam.