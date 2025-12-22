Brooklyn Beckham chặn tài khoản bố mẹ

TPO - Theo lời con trai út, David và Victoria Beckham không hủy theo dõi Brooklyn. Ngược lại, chính cậu cả chặn bố mẹ trên Instagram. Truyền thông Anh sau đó tìm ra nguyên nhân cho động thái “dứt tình” này.

Ngày 21/12, dư luận quốc tế sục sôi trước thông tin David và Victoria Beckham hủy theo dõi Brooklyn Beckham lẫn Nicola Peltz, trên Instagram. Người ta cũng phát hiện vợ chồng cậu cả làm điều tương tự với cha mẹ.

Trong khi truyền thông phỏng đoán ông bà Becks quá thất vọng trước thái độ xa cách với gia đình của Brooklyn, cậu út nhà Beckham, Cruz, lập tức có động thái đính chính hiểu lầm.

Cruz Beckham phủ nhận cha mẹ hủy theo dõi anh trai. Ảnh: SplashNews.com

Nam ca sĩ sinh năm 2005 chia sẻ lại bài báo của Daily Mail, kèm bình luận: “Không đúng. Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ theo dõi con trai mình đâu. Hãy làm rõ sự thật. Họ thức dậy và thấy mình bị chặn. Tôi cũng vậy”.

Đây là lần hiếm hoi một thành viên trong gia đình Beckham trực tiếp lên tiếng về mâu thuẫn gia đình, vì họ vốn chú trọng đến hình ảnh.

Cruz không nói rõ lý do Brooklyn có hành động tuyệt tình như vậy. Đại diện của vợ chồng Beckham, lẫn nam đầu bếp 26 tuổi cũng không lên tiếng làm rõ tình hình.

Tuy nhiên, theo The Sun, Brooklyn quyết định chặn các thành viên trong gia đình Beckham trên mạng xã hội sau khi Victoria nhấn “Thích” một bài đăng của anh.

Tờ báo Anh cho biết ngày 17/12, Brooklyn đăng lên Instagram video về công thức nướng gà. Trong đó, nam đầu bếp thảo luận về việc ướp gà bằng bia để tăng thêm hương vị.

Victoria Beckham đã nhấn “Thích” video này. Hành động này nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng trong bối cảnh mối quan hệ mẹ con “đóng băng” suốt nhiều tháng. Người ta tin rằng nhà thiết kế thời trang 51 tuổi đang xuống nước cầu hòa với con trai.

Ở phần bình luận, nhiều cư dân mạng kêu gọi Brooklyn chấp nhận tín hiệu từ mẹ và hàn gắn mối quan hệ.

Brooklyn khó chịu vì mẹ tương tác với bài đăng của mình.

Tuy nhiên, thay vì thuận theo, Brooklyn được cho là khó chịu trước cử chỉ thiện chí của mẹ. Chỉ vài giờ sau đó, cựu nhiếp ảnh gia chặn tất cả thành viên trong gia đình Beckham, kể cả em gái Harper Seven. Điều đó có nghĩa là họ không thể xem bất kỳ bài đăng nào trên Instagram của Brooklyn.

Nguồn tin nói với The Sun: “David và Victoria hiển nhiên rất đau lòng trước những gì đã xảy ra. Chuyện này đến quá đột ngột với họ, lại xảy ra vào thời điểm trước Giáng sinh - khi gia đình thường quây quần bên nhau. Thật đau lòng! Tất cả những gì họ muốn là mọi việc được giải quyết, nhưng dường như mỗi tuần trôi qua tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Cruz và Romeo phẫn nộ vì Brooklyn có hành động công kích công khai như vậy”.

Về phía Brooklyn, nguồn tin cho hay nam đầu bếp muốn giải quyết chuyện gia đình một cách riêng tư, chứ không thích phơi bày trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cách làm của anh lại dẫn đến kết quả ngược lại.

Với tình hình hiện tại, khả năng gia đình Beckham đoàn tụ đầy đủ vào dịp Giáng sinh gần như bằng không. Nguồn tin của Daily Mail cho biết Brooklyn và Nicola sẽ đón dịp lễ lớn tại biệt thự nhà Peltz ở Palm Beach, Florida, Mỹ. Ông bà Becks cũng được cho là dành một phần kỳ nghỉ tại nhà riêng ở Miami, Florida.