Vua Charles trao tước hiệp sĩ cho Beckham

TPO - 5 tháng kể từ ngày nhận tin vui, David Beckham cuối cùng được phong tước hiệp sĩ trong buổi lễ trọng thể do Vua Charles chủ trì tại Lâu đài Windsor.

Daily Mail đưa tin ngày 4/11, lễ phong tặng tước hiệp sĩ cho David Beckham diễn ra tại Lâu đài Windsor (Berkshire, Anh). Đích thân Vua Charles chủ trì buổi lễ.

Trong dịp trọng đại này, cựu danh thủ sinh năm 1975 mặc bộ vest do vợ, Victoria Beckham, thiết kế và may riêng.

Video tại sự kiện cho thấy David Beckham cúi chào và quỳ xuống trước Quốc vương Anh. Sau đó, Vua Charles cầm kiếm chạm nhẹ vào cả hai David, trước khi đeo huy chương danh dự cho anh. Quá trình đó diễn ra trên nền nhạc ca khúc Golden - nổi tiếng từ bộ phim Kpop Demon Hunters - do tứ tấu đàn dây chơi tại chỗ.

Video Vua Charles phong tước hiệp sĩ cho David Beckham được đăng trên tài khoản Instagram chính thức của Gia đình Hoàng gia Anh.

Đi cùng với Sir David có vợ, ba con (Romeo, Cruz và Harper Seven Beckham) và cha mẹ anh (ông Ted, bà Sandra).

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí sau đó, Sir David cho biết cảm thấy xúc động khi nhận được vinh dự lớn nhất cuộc đời.

“Tôi rõ ràng may mắn trong sự nghiệp khi làm được nhiều điều và gặt hái được nhiều thành tựu. Nhưng việc có được vinh dự như thế này, với tư cách hiệp sĩ, là điều vượt quá khả năng suy nghĩ của tôi. Thành thật mà nói, việc cậu bé sinh ra ở vùng East End London, lớn lên tại Leytonstone, có mặt tại Lâu đài Windsor, được Đức vua - một trong những thiết chế quyền lực và đáng kính nhất thế giới - vinh danh là khoảnh khắc đáng nhớ. Đây chắc chắn là khoảnh khắc tự hào nhất của tôi”, anh bày tỏ.

Khi được hỏi có trò chuyện với Vua Charles không, Sir David tiết lộ người đứng đầu Hoàng gia Anh ấn tượng với bộ vest mới của anh.

Theo cựu đội trưởng tuyển bóng đá Anh, Vua Charles là người có phong cách thời trang lịch lãm nhất mà anh biết. Anh thừa nhận nhà vua truyền cảm hứng khá nhiều cho gu ăn mặc của anh trong những năm qua, kể cả bộ đồ trong buổi lễ.

“Đó là thứ vợ làm cho tôi. Tôi xem lại những bức ảnh cũ khi ông ấy còn khá trẻ, trong lễ phục mặc ban ngày. Tôi nghĩ đó là thứ mình muốn mặc. Thế nên, tôi đưa nó cho vợ tôi và cô ấy làm theo”, anh chia sẻ.

Sir David trò chuyện với Vua Charles sau khi hoàn thành nghi thức phong tước hiệp sĩ. Ảnh: PA Wire.

Daily Mail đưa tin David có tổ chức bữa tiệc nhỏ để ăn mừng cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Ngoài Brooklyn Beckham và Nicola Peltz, tất cả thành viên gia đình Beckham đều có mặt.

Vợ chồng cậu cả không những không có mặt chung vui với cha, mà thậm chí không có động thái chúc mừng nào trên mạng xã hội.

Trong khi đó, cả Victoria, Romeo và Cruz đều chia sẻ lại khoảnh khắc vinh quang của Sir David lên trang cá nhân, kèm những dòng thông điệp thể hiện sự tự hào và ca ngợi người trụ cột gia đình.

Tin tức David Beckham được phong tước hiệp sĩ được công bố vào ngày 13/6. Anh được vinh danh vì những đóng góp cho thể thao và từ thiện. Vào thời điểm đó, Sir David mô tả đó là khoảnh khắc giấc mơ thời thơ ấu trở thành hiện thực.

Cùng với việc David Beckham được đổi cách xưng hô thành Sir David, Victoria cũng hưởng ké vinh quang khi trở thành Lady Beckham.

Nhà thiết kế thời trang nhắn gửi đến chồng vào ngày 4/11: "David, kể từ khoảnh khắc em gặp anh 28 năm trước, anh luôn tự hào khi đại diện cho đất nước của mình. Cho dù ở trên hay ngoài sân cỏ, không ai yêu nước Anh hay tôn trọng gia đình hoàng gia của chúng ta hơn anh. Vì vậy, thấy ngài được Đức vua vinh dự hôm nay là điều mà em sẽ mãi mãi trân trọng. Anh đạt được nhiều thành tựu, nhưng anh vẫn là người đàn ông tốt bụng, khiêm tốn, chăm chỉ mà em gặp gần 30 năm trước, cũng như người chồng và người cha tuyệt vời nhất. Em chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn hôm nay. Thưa ngài David Beckham, tất cả chúng tôi đều yêu ngài nhiều".

Victoria cùng cha mẹ chồng chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của David Beckham. Ảnh: IG.