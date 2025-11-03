Jisoo (BlackPink) bị chỉ trích

TPO - Jisoo đang đối mặt với phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng liên quan đến tiết mục solo trong chuyến lưu diễn Deadline của BlackPink.

Ngày 1 và 2/11, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Deadline của BlackPink dừng chân tại sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. Lần gần nhất trước đó nhóm nhạc Kpop biểu diễn tại quốc gia Đông Nam Á là vào năm 2023. Khán giả thể hiện háo hức chào đón bằng hai đêm diễn cháy vé.

Một trong những màn trình diễn nhận được nhiều sự chú ý nhất ở chặng Jakarta là tiết mục solo của Jisoo, nhưng không phải theo hướng tích cực.

Vào đêm diễn đầu tiên, Jisoo biểu diễn Earthquake. Cô mặc áo quây dáng corset kết hợp quần da ống loe và buộc kiểu tóc đuôi ngựa, năng động, kín đáo mà vẫn gợi cảm.

Đoạn video gây phản ứng của Jisoo. Nguồn: TikTok.

Trái ngược với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp sinh năm 1995 khiến khán giả thất vọng vì kỹ năng biểu diễn.

Ngày 2/11, một khán giả đăng lên X đoạn video fancam (người hâm mộ quay) về chị cả BlackPink, kèm theo dòng chú thích: “Nó được coi là cú bật nhảy à?”. Trong video, Jisoo cho thấy sự cứng nhắc và vụng về khi thực hiện động tác bật nhảy.

Bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút hơn 3,2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày cùng hàng nghìn bình luận. Đa số đều chê bai Jisoo. Không ít người còn đặt câu hỏi tại sao sau 9 năm làm nghề, cô vẫn mờ nhạt như vậy trên sân khấu.

Cư dân mạng bình luận: “Cô ấy nhảy cái gì vậy trời?”, “Khúc nhảy lên nhìn buồn cười ghê”, “Thật khó coi”, “Cô ấy chắc chắn chỉ có khuôn mặt xinh đẹp thôi”, “Tôi thích Jisoo, nhưng không hiểu tại sao họ lại chọn cô ấy vào đội hình cuối cùng của BlackPink”, “Mặt đẹp thôi, chứ nhảy cứng đơ như sắt vậy. Tôi là fan BlackPink cũng không bênh nổi”, “Có ai đồng ý với tôi cô ấy có giọng hát và khả năng trình diễn tệ nhất trong ngành không”, “Không thể tìm thấy điểm gì đáng khen trong tiết mục ngoài bộ trang phục của cô ấy”…

Phản ứng của khán giả trên TikTok, nơi có đoạn video gốc, cũng tương tự, với hàng triệu lượt xem.

Trong khi Jisoo bị chỉ trích, Lisa lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, nhưng không phải về chuyên môn, mà đến từ việc cô thay đổi trang phục.

Trong suốt chuyến lưu diễn, em út BlackPink liên tục gây tranh cãi vì trang phục hở hang và vũ đạo gợi dục. Tuy nhiên, cô trở nên kín đáo bất ngờ trong hai đêm diễn ở thủ đô của Indonesia. Cô được thấy chủ yếu mặc bộ đồ liền thân bó sát, lộ ít da thịt.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1997 cũng bỏ qua động tác cúi người rồi xoạc chân trong tiết mục Rockstar, mà chỉ đứng lắc lư người.

Cư dân mạng khen ngợi Lisa vì tôn trọng văn hóa và tôn giáo của nước sở tại. Indonesia được biết là quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới (hơn 87%).