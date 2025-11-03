Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Jisoo (BlackPink) bị chỉ trích

Tú Oanh

TPO - Jisoo đang đối mặt với phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng liên quan đến tiết mục solo trong chuyến lưu diễn Deadline của BlackPink.

Ngày 1 và 2/11, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Deadline của BlackPink dừng chân tại sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. Lần gần nhất trước đó nhóm nhạc Kpop biểu diễn tại quốc gia Đông Nam Á là vào năm 2023. Khán giả thể hiện háo hức chào đón bằng hai đêm diễn cháy vé.

Một trong những màn trình diễn nhận được nhiều sự chú ý nhất ở chặng Jakarta là tiết mục solo của Jisoo, nhưng không phải theo hướng tích cực.

Vào đêm diễn đầu tiên, Jisoo biểu diễn Earthquake. Cô mặc áo quây dáng corset kết hợp quần da ống loe và buộc kiểu tóc đuôi ngựa, năng động, kín đáo mà vẫn gợi cảm.

Đoạn video gây phản ứng của Jisoo. Nguồn: TikTok.

Trái ngược với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp sinh năm 1995 khiến khán giả thất vọng vì kỹ năng biểu diễn.

Ngày 2/11, một khán giả đăng lên X đoạn video fancam (người hâm mộ quay) về chị cả BlackPink, kèm theo dòng chú thích: “Nó được coi là cú bật nhảy à?”. Trong video, Jisoo cho thấy sự cứng nhắc và vụng về khi thực hiện động tác bật nhảy.

Bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, thu hút hơn 3,2 triệu lượt xem chỉ sau một ngày cùng hàng nghìn bình luận. Đa số đều chê bai Jisoo. Không ít người còn đặt câu hỏi tại sao sau 9 năm làm nghề, cô vẫn mờ nhạt như vậy trên sân khấu.

Cư dân mạng bình luận: “Cô ấy nhảy cái gì vậy trời?”, “Khúc nhảy lên nhìn buồn cười ghê”, “Thật khó coi”, “Cô ấy chắc chắn chỉ có khuôn mặt xinh đẹp thôi”, “Tôi thích Jisoo, nhưng không hiểu tại sao họ lại chọn cô ấy vào đội hình cuối cùng của BlackPink”, “Mặt đẹp thôi, chứ nhảy cứng đơ như sắt vậy. Tôi là fan BlackPink cũng không bênh nổi”, “Có ai đồng ý với tôi cô ấy có giọng hát và khả năng trình diễn tệ nhất trong ngành không”, “Không thể tìm thấy điểm gì đáng khen trong tiết mục ngoài bộ trang phục của cô ấy”…

Phản ứng của khán giả trên TikTok, nơi có đoạn video gốc, cũng tương tự, với hàng triệu lượt xem.

Trong khi Jisoo bị chỉ trích, Lisa lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, nhưng không phải về chuyên môn, mà đến từ việc cô thay đổi trang phục.

Trong suốt chuyến lưu diễn, em út BlackPink liên tục gây tranh cãi vì trang phục hở hang và vũ đạo gợi dục. Tuy nhiên, cô trở nên kín đáo bất ngờ trong hai đêm diễn ở thủ đô của Indonesia. Cô được thấy chủ yếu mặc bộ đồ liền thân bó sát, lộ ít da thịt.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1997 cũng bỏ qua động tác cúi người rồi xoạc chân trong tiết mục Rockstar, mà chỉ đứng lắc lư người.

Cư dân mạng khen ngợi Lisa vì tôn trọng văn hóa và tôn giáo của nước sở tại. Indonesia được biết là quốc gia có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới (hơn 87%).

11.jpg
1-3106.jpg
Lisa được khen vì mặc trang phục kín đáo hơn tại quốc gia đa số đạo Hồi.
Tú Oanh
#Jisoo #BlackPink #Lisa #Deadline

Xem thêm

Cùng chuyên mục